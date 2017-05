«Cangas no abandonará el Parque de Picos, pese a la mala gestión del PSOE»

Pese a su continua crítica acerca de la «nefasta» gestión que el Gobierno regional está realizando de la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, el regidor cangués, José Manuel González Castro (Cangas de Onís, 1980), asegura que en ningún momento se ha planteado que el concejo que preside abandone el espacio protegido. Además, a apenas un mes de alcanzar el ecuador de la legislatura, hace un balance de los logros alcanzados y los retos que aún están sobre la mesa.

¿Qué balance hace de estos dos años?

Lo más importante es que continuamos con las políticas que ya iniciamos a nuestra llegada, en 2011. Además, seguimos realizando obras en la zona rural dentro del programa 'Mejoramos nuestros pueblos' que iniciamos esta legislatura, con actuaciones importantes como el arreglo de las carreteras de Nieda, Cardes, Perdieces, Onao y Carrocedo-Tresano, los proyectos para las de Gamonéu y Cevia y pequeñas obras como el acondicionamiento de varias fuentes y lavaderos en los más de sesenta pueblos que tiene el concejo. Todo esto sin olvidarnos de la capital, donde, entre otras muchas cosas, ampliamos la acera de Puente Romano, así como el aparcamiento de El Lleráu.

¿En qué proyectos trabajan ahora?

Desde todas las concejalías se está trabajando en varias iniciativas, desde una mejora en la eficiencia energética por parte de la Concejalía de Obras hasta la creación de nuevas oportunidades y ayudas desde Servicios Sociales, pasando por la organización de más actividades desde Cultura, la búsqueda de nuevas formas de promocionar el concejo desde Turismo y la puesta en marcha de novedosos eventos desde Deportes. Cada día estamos demostrando que Cangas tiene vida y solo en mayo, dentro del ámbito deportivo, por ejemplo, tenemos la media maratón Ruta de la Reconquista, con más de 1.500 personas inscritas y la Cicloturista, con más de 3.900 participantes. Lo más importante, además, es que Cangas está preparada para albergar estos grandes eventos.

¿Y cuáles son los retos que quedan todavía pendientes?

Siempre hay nuevos retos pendientes; aún queda mucho por hacer, aunque se está trabajando bastante y bien. Algunos retos importantes pueden ser seguir con las obligaciones en las calles de Cangas en lo que se refiere a s su peatonalización para que el visitante encuentre una ciudad atractiva; pero también continuar con nuestro apoyo constante a nuestros ganaderos para ver si de una vez por todas conseguimos que desde el Principado se preste la atención y apoyo que requieren. Y ese apoyo no se consigue poniéndoles trabas, sino dándoles facilidades, por ejemplo, en la gestión del control de población de la fauna salvaje, con la creación de nuevos pastizales a través de desbroces y quemas controladas y creando nuevas oportunidades con políticas serias para este sector olvidado por nuestros gobernantes en el Principado.

¿En qué punto se encuentra la redacción de los presupuestos municipales?

Tuvimos un retraso, principalmente debido a la tramitación y puesta en marcha de la regulación de las terrazas, pero estamos ya con ellos, concretamente con los capítulos de personal y gasto corriente. No me gusta dar plazos, pero estamos trabajando a todo gas para que el documento esté listo para someterse a votación en los próximos plenos. Serán unos presupuestos que reflejen las necesidades de nuestro concejo y confiamos en que quede dinero para inversión.

¿Cuándo entrará en funcionamiento la zona azul del Censo?

Este servicio, que da respuesta a la importante necesidad de disponer de aparcamiento en el centro de la ciudad, será una realidad a corto plazo. En las próximas semanas saldrá a licitación la gestión del espacio para que se haga cargo una empresa externa y será la adjudicataria quien se encargue de acondicionar el lugar.

¿Cómo está funcionando la ordenanza de terrazas?

Después de mes y medio funcionando, creo que podemos hablar de éxito rotundo, pues conseguimos que la gente pueda caminar cómodamente por Cangas, que hosteleros y peatones convivan sin problemas.

Recientemente Onís iniciaba el proceso para abandonar el Parque Nacional de los Picos de Europa y Cabrales lo está estudiando, ¿se sumará Cangas a esa corriente?

No. Nosotros creemos que no hay que marchar de un parque nacional porque la gestión sea nefasta. Estamos totalmente a favor del espacio, y por ello exigimos una mejor administración, pues estamos viendo cómo todos los fines de semana se forman colapsos que generan un descontrol y un mal ambiente que perciben quienes nos visitan. Vemos que el centro Pedro Pidal no está abierto cuando debería, igual que ocurre con los aseos, y también cómo la gestión tampoco es buena para los ganaderos, pues cada vez hay menos pastizales, menos controles de la fauna salvaje y se les ponen más trabas. Pese a todo esto, no nos planteamos en ningún momento salir del parque, pero creemos que debería de aportar mucho más de lo que nos está aportando a los municipios. A veces nos da la sensación de que la consejera quiere dar más importancia a los parques naturales que al nacional, a la joya medioambiental que tenemos en Asturias.

Pero quien dejó a las áreas de influencia de los parques nacionales sin subvención fue el Gobierno de Mariano Rajoy, no el Principado.

El Grupo Parlamentario Popular ya presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para recuperar la partida de tres millones de euros destinada a este fin, ahora esperamos que el PSOE la apoye en el Congreso de los Diputados. De todas formas, el dinero lo pone el Estado, pero a mí me gustaría saber cuánto dinero ingresa Parques Nacionales al Principado . ¿Alguien se atreve a decirme cuánto dinero ingresa el Estado al Principado y cuánto dinero gasta el Principado en el parque?

¿Qué importancia tienen estas ayudas para los concejos?

Mucha. En el caso de Cangas la última vez fueron 95.000 euros y todo dinero que venga es importante para nuestros concejos y para cubrir el estar dentro del territorio. Ante la falta de subvenciones, lo que hacen otras comunidades es poner ellos el dinero que no llega del Estado. Aquí estamos viendo que ese dinero no viene para el parque nacional, sino que se va a los parques naturales.

Cambiando de tema, ¿cuál es su postura respecto a la comercialización de los salmones pescados en los ríos asturianos?

En Cangas llevamos seis años organizando la subasta del Campanu del Sella, pues queremos poner en valor algo nuestro como son el río, la cultura ribereña, nuestros pescadores y el turismo gastronómico y de pesca. La fiesta ya está consolidada dentro del ámbito regional e incluso me atrevería a decir nacional y eso, insisto, es poner en valor algo que es muy nuestro. Algo que, en mi opinión, también se debería hacer a través de nuestros restaurantes. ¿Por qué no puede vender un restaurante salmón del Sella? ¿Por qué no ofrecer al turista algo tan nuestro como son los salmones de nuestros ríos? Pienso que, sin aumentar cupos y controlando el furtivismo, se puede mantener un equilibrio de los ejemplares que hay en el río, pudiendo también comercializarlos y dando así la oportunidad a los miles de visitantes que vienen cada año a la región de disfrutar de un manjar como son los salmones de nuestros ríos.