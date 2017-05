Condenado a nueve meses de prisión el propietario de la burra 'Margarita'

El vecino de la localidad llanisca de Lledías acusado de dejar morir de hambre y sed a la burra 'Margarita' hace poco más de un año, I. H. G., ha sido condenado a nueve meses de prisión. En su sentencia, la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, Elena González, considera probado que el animal falleció como consecuencia de la “desnutrición” y “deshidratación” originadas por “las condiciones absolutamente inadecuadas” en que la mantuvo su propietario, a quien también condena a nueve meses de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, así como a tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. El llanisco deberá, asimismo, indemnizar con 1.004,30 euros a la clínica veterinaria Mundo Vivo por los gastos que ocasionó el tratamiento de la burra, además de hacerse cargo de las costas procesales causadas. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación.

I. H. G. negó en el juicio, celebrado en Oviedo el pasado jueves, que no le proporcionala alimento a 'Margarita' e indicó que “le daba mucho pan”. Según relató, el animal ya presentaba un mal estado de salud cuando empezó a ocuparse de él. “Murió por una mala nutrición, no porque fuera nula”, explicó su abogado, Emilio Matanza, quien pidió la libre absolución para su representado. “Negamos el escrito de acusación del fiscal porque un delito de maltrato animal es pegar o causar una lesión” y no es lo ocurrido en este caso, apuntó el letrado. Asimismo, la defensa puso de manifiesto que la burra llevaba solo unos días con el acusado, porque lo que es previsible que ya estuviera enferma con anterioridad. Además, indicó que no estaba probado que su cliente fuera el propietario de la burra.

La tesis expuesta por el ministerio fiscal y que finalmente daría por buena la titular del juzgado, fue radicamente distinta. A su parecer, el acusado adquirió a 'Margarita' y, al menos desde el mes de enero de 2016, la dejó a la intemperie y abandonada a su suerte en las instalaciones de una antigua serrería. El animal fue rescatado por vecinos de la localidad y personal de la organización Mundo Vivo, que pese a sus esfuerzos y los tratamientos a los que la sometieron, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Tirada entre escombros

La burra fue descubierta el 8 de marzo del año pasado tirada entre escombros, totalmente empapada por la lluvia, con una marcada desnutrición, con un peso ínfico, una frecuencia cardiaca elevada y varias heridas en las extremidades anteriores y posteriores “que le impedían su desplazamiento por la presencia de laminitis avanzada, siendole detectada asimismo con posterioridad acidósis metabólica compatible con daño neurológico”.

La sentencia considera probado que “tales lesiones fueron causadas a consecuencia de la absoluta falta de cuidado por parte del acusado, propietario del equino, al no haberle proporcionado agua ni alimento y tenerla abandonada y a la intemperie merced a las inclemencias meteorológicas, lo que provocó desnutrición y deshidratación que degeneraron en daño neurológico y le causaron la muerte”.

Durante la vista oral, el veterinario Luis Bernardo declaró que 'Margarita' fue tratada con suero, sondaje nasogástrico, cuidado de los cascos, antiinflamatorios, antiendotóxicos, antibioterapia y terapia de soporte, pero la recuperación no fue posible.