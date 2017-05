El Principado destinará 700.000 euros a acabar con los vertidos a la ría del Sella

La solución a los continuos vertidos de aguas fecales no depuradas en la ría de Ribadesella pasa por la inversión de más de 700.000 euros en la mejora de la red local de saneamiento. Esa cifra, facilitada por el presidente del Principado durante la entrevista que mantuvo con la alcaldesa riosellana, permitirá acabar con los numerosos fallos y deficiencias detectados durante la auditoría técnica llevada acabo en la red de colectores. Algunos conductos están rotos, otros mal ensamblados y como consecuencia se producen filtraciones de agua salada que impiden la correcta depuración de las aguas residuales. «No obstante, el presidente me garantizó que los vertidos que realiza la depuradora siempre son de agua limpia y saneada. Los contaminantes tienen otro origen que seguimos investigando desde el Ayuntamiento. Algunos ya los hemos detectado y los hemos cortado», añadió Charo Fernández.

Teniendo en cuenta que el Principado de Asturias prevé invertir mas de 700.000 euros en la mejora de la red urbana del saneamiento riosellano, Javier Fernández confirmó que, de momento, no habrá inversiones para la zona rural. No obstante, la alcaldesa se reunirá este viernes con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para conocer el estado en el que se encuentra el proyecto del colector previsto para la zona oriental del concejo, el que uniría Cuerres con la villa de Ribadesella, pasando por Toriellu, Meluerda, Camangu y Collera. «Espero que me explique su situación y me aclare si la actuación también incluye las redes de saneamiento para cada una de las poblaciones afectadas», aseguró la regidora. Esta reunión se celebrará el viernes a las doce del mediodía.

En lo que ya está trabajando el Gobierno del Principado de Asturias es en la redacción del proyecto de una depuradora para la localidad de Vega, con la intención de iniciar las obras el año que viene, a lo largo de 2018. En esa misma localidad, Charo Fernández le pidió al presidente la cesión al Ayuntamiento de todos los terrenos expropiados en su momento para la creación del llamado parque-playa de Vega. Como el Principado no tiene en cartera su ejecución, la alcaldesa quiere acondicionarlos con cargo a las arcas municipales para utilizarlos como aparcamiento durante el período estival.

Continuando en el litoral riosellano, la alcaldesa se comprometió a enviar una propuesta concreta de trazado para el tramo oriental de la senda costera, el que comunicaría las playas de Guadamía y La Atalaya. O lo que es lo mismo, el casco urbano de Ribadesella con el límite del concejo de Llanes. «Para sacarlo adelante creo que es necesario un acuerdo total entre las administraciones implicadas, y en ese sentido le pedí su mediación», aseguró.

Dragado urgente

Durante la entrevista, Javier Fernández anunció que este año habrá un dragado urgente próximo al paseo Princesa Letizia para poner punto final a la falta de calado allí existente. En otra fase, también se acometerá el dragado de mantenimiento previsto en el resto de la ría, la mejora de pantalanes en el puerto deportivo y actuaciones de consolidación en el talud del paseo de la Grúa.

Por último, la alcaldesa le planteó su vieja petición sobre la necesidad de firmar un convenio de colaboración o protocolo de actuación entre ambas administraciones sobre la gestión del suelo portuario de Ribadesella. «No nos queremos meter ni en los espacios que son competencia de la rula ni en el puerto pesquero, pero sí en el resto del suelo de dominio portuario donde para hacer cualquier mínima reparación o mejora necesitamos del consentimiento expreso de Puertos, con el consiguiente retraso», afirmó Charo Fernández. El presidente se comprometió a estudiar la propuesta.