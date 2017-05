Vecinos de Parres y Piloña reclaman una solución «definitiva» para la N-634

Preocupados y molestos. Así se encuentran los afectados por las obras de consolidación de la ladera de las inmediaciones de Arobes, en la Nacional 634. Los vecinos de Parres y Piloña se suman a las críticas de los gobiernos municipales de estos concejps.

«No soy quién para decir cómo se deben hacer estas obras, pero no entiendo que un tramo fuera necesario un falso túnel y en otro, baste con una malla», comenta Jesús García, taxista de Arriondas. Su compañero de profesión y vecino, Manuel Pelayo, añade que «debe tomarse una medida más definitiva, porque se está gastando mucho dinero en soluciones que no arreglan el problema del todo». Ambos coinciden en señalar que si los cortes de la carretera se alargan causarán problemas en Arriondas, porque «la gente tendrá que tomar otras vías que les supondrá un coste extra en nuestro servicio y otros optarán por no visitar nuestro pueblo».

En Sevares, tampoco ven con buenos ojos los nuevos trabajos en la N-634, porque consideran que solo son «parches» para un problema más grande ya que son varios los tramos afectados por los desprendimientos de rocas y tierra. Lucía Carús, panadera del pueblo, asegura que «el dinero invertido es lo de menos, siempre que las obras sean definitivas». Una opinión que comparte su vecina, Silvia Sánchez, que recalca que la seguridad es lo que más le preocupa. «Paso a diario por esa carretera porque mi hijo estudia en Arriondas y siempre voy con miedo. No es la primera vez que me cae alguna piedra y me da pánico pensar en la cantidad de accidentes que pueden producirse por culpa de esto», explica. Carús espera que esta sea la última vez que tengan que llevarse a cabo obras en la carretera, pero Sánchez es menos optimista y está convencida de que los trabajos de este año «no serán definitivos».

«Cualquiera que conozca la carretera sabe que estas obras nunca van a terminar mientras no se busque la manera de garantizar la seguridad de toda la zona. Siempre va a haber algún tramo con desprendimientos y volveremos a empezar el mismo procedimiento de los últimos años», afirma otro vecino de Arriondas. Una opinión en la línea de las declaraciones del alcalde de Parres, García Longo, que declaró recientemente que la N-634 «precisa una actuación acorde a su importancia y que aborde el problema de una forma definitiva de cara a los próximos veinte o treinta años».

Casi dos años después del gran argayo a la altura de Arobes, la carretera continúa dando quebraderos de cabeza a los vecinos, los gobiernos municipales y a el Ministerio de Fomento. La situación comienza a levantar hartazgo entre los conductores que atraviesan algún tramo de la N-634 a diario y que ven cómo las inversiones -más de 5,5 millones de euros en poco más de dos años- y los trabajos de los operarios «nunca terminan de ser suficientes», mientras la carretera sigue siendo propensa a los accidentes.