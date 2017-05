«Salirnos del parque de Picos generaría unos gastos que no podemos asumir»

El popular Francisco González encabeza el gobierno municipal de Cabrales, formado por PP, Foro y Somos. Al filo de llegar al ecuador del mandato, el alcalde hace balance de esta legislatura y se pronuncia sobre los temas de actualidad que afectan al concejo, como es el de la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa en el concejo.

¿Qué tal es la convivencia entre las tres fuerzas que conforman el gobierno municipal?

En todos los equipos de gobierno siempre hay distintos criterios, pero en los tres partidos prima el bien vecinal y es lo que buscamos siempre. Un ejemplo es el apoyo del PP a la consulta sobre la gestión del Parque. Nosotros a Foro ya le hemos dicho que no queremos que vaya a más.

«El haber tenido que subir los impuestos no nos gusta e intentaremos bajarlos»

Precisamente ayer aprobaron en el Pleno todos los grupos políticos realizar esta consulta. ¿Es el primer paso para una salida del parque?

No nos parece mal consultar a los vecinos sobre el parque, pero el PP lo que no quiere es abandonar el espacio protegido. Salir del parque generaría una serie de gastos al Ayuntamiento de Cabrales que no podemos asumir. No tenemos dinero para hacer nada porque todo el superávit se va a amortizar deuda. Salirnos del parque nos generaría un problema económico bastante importante

Pero sin embargo existe un malestar hacia el parque.

Hacia su gestión económica. El parque nos trae mucha gente, pero en el momento que no nos llegan las ayudas a las áreas de influencia no tenemos dinero para mejorar las infraestructuras. Atender bien a esos visitantes supone también un gasto importante en servicios y la capacidad económica del Ayuntamiento es la que es.

Hace poco más de cinco años la situación económica del Ayuntamiento era complicada. ¿Cómo están ahora?

Cuando llegamos al Ayuntamiento en la pasada legislatura nos encontramos una situación económica precaria, con una deuda de 2,6 millones. Del pago a proveedores pedimos 1,67 millones. El resto eran deudas pendientes con administraciones y otras entidades. Nos vimos obligados a subir impuestos para justificar un aumento de los ingresos municipales y poder acceder al pago a proveedores, que no es más que un crédito. Nos venía un montón de gente a reclamar pagos. Por suerte crearon este plan, pudimos pagarles y ahora son muchos los ayuntamientos que tienen superávit gracias a esta medida. Nosotros tenemos ahora un millón de deuda.

Pendiente de los ingresos

¿Y los impuestos municipales? ¿Tienen pensado variarlos en lo que queda de mandato?

Es haber tenido que subirlos es algo que no nos gusta e intentaremos bajarlos en cuanto podamos, si es posible antes de acabar la legislatura. Todo va a depender de los ingresos que tengamos.

En este último Pleno municipal celebrado ayer se ha aprobado el documento de prioridades del Plan General de Ordenación de Cabrales. ¿Qué buscan con ese texto

Queremos facilitar que haya un desarrollo del concejo a nivel turístico y de hoteles. Que los emprendedores puedan realizar sus proyectos. Vivimos del turismo y la ganadería y necesitamos que la gente joven vuelva a Cabrales para poder desarrollar aquí las ideas que tengan. También queremos que las personas que, por un motivo u otro, no pueden desarrollar sus propiedades urbanísticamente no tengan un gravamen fiscal importante como sucede ahora. En esencia, que paguen menos.