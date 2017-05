Las licencias de recolección de ocle se incrementaron un 500% en ocho años

La recolección de algas de arribazón en las costas asturianas experimentó en la última década un crecimiento desorbitado. Es lo que cuentan quienes llevan toda una vida dedicada a este oficio y han visto como las playas en las que antes campaban a sus anchas ahora se llenan, cada vez más, de tractores y nuevos recolectores deseosos de hacerse con el botín que les regala el vaivén de la mar. Y las cifras lo corroboran.

Según los datos de la Dirección General de Pesca del Principado de Asturias a los que tuvo acceso EL COMERCIO, el número de licencias expedidas para esta práctica se incrementó casi en un 500% -concretamente, 494,7%- en los últimos ocho años. Así, de los 38 permisos concedidos en el conjunto de Asturias para 2010 pasaron a ser 188 en la actual temporada. Y todo apunta a que esta última cifra no es la definitiva y seguirá creciendo. Muchos expertos en estos productos de la mar señalan al constante aumento de los precios que las empresas pagan por el ocle, pero auguran que «esta subida no durará siempre y tarde o temprano pegará un importante bajón».

Mientras ese momento llega, el número de solicitudes y de licencias concedidas no dejó de crecer en los últimos años. De las 38 de 2010 se pasó a 49 en 2011, 62 en 2012, 87 en 2013 y 97 en 2014. Fue en el paso de este último año al 2015 cuando se produjo el primer incremento notable, de 29 permisos más, hasta alcanzar los 126. Durante el ejercicio siguiente, la actividad sufrió un ligero descenso, bajando el número de licencias a 113, y ya en la actual temporada el aumento ha sido el más alto de los últimos tiempos, con 75 permisos más, alcanzando un total de 188.

Una cuadrilla puede obtener unos 50.000 kilos de ocle en seco cada temporada

El año pasado el kilo de algas se pagó a 2,50 euros, aunque lo normal es que ronde el 1,50

Esta práctica tiene especial arraigo en la zona oriental del Principado, sobre manera en el concejo de Llanes, de donde procedían 89 de las 176 licencias que la Dirección General de Pesca del Principado concedió a los recolectores asturianos de algas de arribazón. Las otras doce que restan hasta completar la cifra de 188 fueron a parar a ocleros cántabros.

Precios variables

Para el presidente de Ocleros del Oriente, Fernando Abad, este incremento tiene diversas causas, siendo la más importante el paro. «Todos sabemos cuál es la actual situación económica. No hay trabajo, así que la gente intenta buscarse el pan como puede. Entre quienes empezaron en los últimos años con la recogida del ocle de arribazón tenemos desde camareros a albañiles», señala.

Sin embargo, tiene claro que detrás del importante incremento registrado entre la última temporada y la actual están los elevados precios que se pagaron durante el pasado ejercicio, cuando se llegaron a alcanzar los 2,50 euros por kilo de ocle en seco, frente a los 1,40 o 1,50 habituales. «Muchos se lanzaron y me temo que esta temporada se van a llevar una sorpresa, pues no creo que se alcancen esos precios, ni de lejos», augura. Eso sí, agrega, «esto no es una ciencia cierta, los precios dependen de la oferta y la demanda, así que no se puede saber con anterioridad en qué rangos van a estar cada temporada».

Durante los seis meses que dura la temporada de ocle, cada cuadrilla, formada por dos o tres personas, suele recoger una media de 50.000 o 60.000 kilos de esta alga en seco.