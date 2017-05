«Pasaron cuatro años hasta que logré la imagen que deseaba»

Resulta complicado entender cómo algo tan simple como la caída de una bellota, se puede convertir en un evento, una imagen artística. Resulta complicado hasta que uno contempla la imagen ganadora absoluta del Memorial María Luisa de Fotografía, uno de los certámenes fotográficos más importantes del mundo, convocado desde Infiesto. El fotógrafo que ha logrado esa imagen vencedora es el onubense José Luis Roldán Sosa, que estos días visita Asturias por vez primera, para recibir el galardón que le fue entregado ayer en Oviedo

Supongo que estará muy contento con este premio.

Desde luego, es un honor poder recibir un galardón como este, de tanto prestigio en España y en el mundo.

¿Ya había participado anteriormente?

No, lo cierto es que es la primera vez que me decido a concursar y las cosas han ido muy bien. Presenté veinte fotografías.

¿Qué intención tenía al tomar la imagen ganadora?

Bueno, quería representar el viaje de las encinas, un viaje único en su vida... algo íntimo.

¿Resultó difícil?

Sí, es una imagen muy compleja técnicamente. Había además elementos que dependían de la fortuna, como el tiempo y contar con una noche estrellada. Hubo que mezclar luz continua natural, con la artificial, infrarrojos y también flashes.

Una imagen como esta no puede ser casual, ¿verdad?

No, no es nada casual. Requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Desde que tuve la idea de plasmar esta imagen hasta que la logré, pasaron cuatro años. Fue un período en el que hubo que superar un reto tecnológico tras otro.

¿Qué tipo de imágenes prefiere capturar?

Realizo principalmente paisaje y macrofotografía. Siempre busco expresar lo que siento en ese momento.

¿Conocía Asturias?

No, esta es la primera vez que vengo. Nunca he tenido oportunidad de tomar fotos aquí. Seguro que ahora puedo hacer alguna y también encontrar grandes amigos. No descarto que me enamore de esta tierra.

¿Sigue con proyectos en marcha?

Sí, últimamente estoy trabajando en una nueva técnica que está llevando su tiempo, pero dará buenos resultados. Lo que pasa es que prefiero no desvelar nada, de momento.