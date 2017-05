Un vestido como homenaje a Ribadesella

Diseñar «el vestido más bonito del mundo», por una «modista de Ribadesella» y que «esté inspirado en la villa». Esta fue la misión que le adjudicó Javier Peña, organizador de la mini-semana de la moda en Ribadesella, a Cova Salinas, quien no dudó en aceptar el reto. La joven de 24 años participará por primera vez en este evento donde expondrá también una pequeña muestra de su trabajo con dos vestidos de novia y cuatro de fiesta.

La riosellana lleva poco tiempo en el mundillo. Con su taller en casa y exponiendo algunos diseños en las redes sociales, lleva un año creando trajes de fiesta y de boda, dos de los campos más complicados. Tras mostrar en la pasarela sus diseños el día 27 de julio, Salinas deleitará a la organización con el «espectacular» vestido de homenaje a su tierra natal.

El reto que le propuso Peña no es nada sencillo, pero la joven riosellana no está sola. Su madre, quien le contagió la pasión por el hilo y la aguja, es su principal apoyo. «Ella está casi más feliz que yo. Me inculcó el oficio desde pequeña y me ha enseñado mucho», apuntó Salinas. Un proyecto madre e hija siempre «es especial», pero en este caso, en el que ambas comparten la misma pasión, es aún más «conmovedor».

El vestido ya va tomando forma, aunque la modista reconoce que aún hay muchos detalles «en el aire». Trabaja a contrarreloj en sus bocetos para tener lista su colección personal y el emblemático encargo. A pesar de la confidencialidad del proyecto, Salinas adelantó a EL COMERCIO algunos detalles. «El vestido será azul y blanco, en representación del mar y de la bandera de Ribadesella. También llevará bastante pedrería y el estilo será de gala». Las expectativas de la joven diseñadora son altas y asegura que el atuendo será « muy llamativo».

La idea llevaba tiempo rondando los pensamientos de Peña y el resto de miembros del club organizador, que no verán el traje hasta que se abra paso por la pasarela. La modelo que lucirá el esperado diseño es Nazaret Soto Labra. Esta canguesa «ya tiene tablas» en el desfile de Ribadesella y lucirá en exclusividad este «sofisticado» atuendo.

Cambio de nombre

Entre las novedades más destacables de esta nueva edición, está el cambio de nombre después de casi ocho años. La Tecnoal Fashion Week arrancará el próximo 27 de julio con la pasarela infantil, un desfile de comercio ante la petición de varios establecimientos riosellanos y se cerrará el día 28 con la exposición de los trabajos de nueve jóvenes promesas de la moda: Triana Martín, Andrea Rodrigo, Berta Martínez, Paola Santín, Yaiza Fernández, Andrea Fernández, Eder Aurre, Laura Bernardo, Cova Salinas y la diseñadora de joyas Ángeles Ferrao.

A pesar de la amplitud de la lista de participantes, Peña asegura que «se han quedado fuera varios diseñadores». Por eso, la organización se plantea ampliar varios días más las próximas edicionesde la semana de la moda riosellana. «Lo haremos de forma paulatina, en función de la demanda, porque cada vez la afluencia de público es mayor», apunta el organizador. El año pasado 1.035 personas acudieron al desfile de jóvenes promesas y se espera que este año se supere esa cifra.