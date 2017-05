El Supremo rechaza la legalización de un chalé construido en Niembro

Si el viernes pasado dio comienzo la demolición de la estructura del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barro, ayer se conoció que presumiblemente el concejo llanisco vaya a vivir un nuevo derribo. Eso es lo que teme el Ayuntamiento de Llanes tras conocer el último fallo judicial del Tribunal Supremo, que no admite el recurso presentado por el Consistorio y no permite la legalización de una vivienda levantada en la localidad de Niembro.

Así lo indicó el concejal Juan Carlos Armas durante la celebración del pleno municipal que tuvo lugar en la tarde de ayer. El edil popular explicó tras la sesión que esta vivienda se encuentra próxima a la que ya fue demolida en 2011 y que ha sido el mismo denunciante que en aquella ocasión el que puso los hechos en conocimiento de la Justicia.

Armas explicaba que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es «no admitir el recurso de contención» presentado por el Ayuntamiento. A la Administración local le queda ahora la posibilidad de presentar ante esta misma instancia un recurso de queja como última posibilidad para lograr un dictamen favorable, aunque el edil popular confesó que no albergan muchas esperanzas y ya barajan que haya que demoler esta vivienda y abonar la indemnización correspondiente a sus propietarios.

Como en el caso del 2011 los propietarios levantaron el chalé tras obtener la pertinente licencia municipal para ejecutar aquellas obras, pero la Justicia declaró nulo aquel permiso, así como la recalificación urbanística acometida en esta zona de Niembro y que catalogaba como urbanos terrenos que carecías de las exigencias legales reglamentarias para serlo. Armas incluso no descarta que la Justicia rechace la legalización de alguna otra vivienda levantada en esta misma zona de Niembro y cuya construcción también fue denunciada ante los tribunales.

Reparos de intervención

Esta decisión del Tribunal Supremo se conoció durante el transcurso del Pleno municipal celebrado en la tarde de ayer, una sesión en la que, entre otros aspectos, se valoró la actuación del interventor municipal al incluirse en el orden del día un punto para levantar tres de los reparos interpuestos por este funcionario que, entre sus funciones, tiene la de fiscalizar la labor del Ayuntamiento.

El alcalde criticaba ayer que el interventor hubiese puesto tres reparos en «apenas un mes», cuando aseguró que había que remontarse hasta 1999 para encontrar otro reparo de intervención. Los tres que fueron levantados ayer, todos ellos apoyados en informes jurídicos realizados por el abogado consistorial, se referían a una plaza de la Policía Local, a la contratación del servicio de limpieza de edificios municipales -esta adjudicación está recurrida-, y la contratación por parte del alcalde de la empresa NuVe Consulting para realizar un informe sobre la liquidación de cuentas del ejercicio 2015 y que tuvo un coste de 9.982 euros. Un análisis que el regidor encargó para conocer si aquel presupuesto tenía irregularidades. Cabe recordar que Vecinos por Llanes votó en contra de la liquidación de estas cuentas -el resto de sus socios de gobierno votaron a favor-, y la aprobación inicial de las de 2016, aunque posteriormente cambió el signo de su voto y las respaldó en la aprobación definitiva de las mismas.

Desde el PSOE se mostraron preocupados por el hecho de que la empresa externa solicitase información contable de uso exclusivo del Consistorio. Por su parte tanto el edil No Adscrito, de la oposición, como Juan Carlos Armas y Javier Ardines, del PP e IU respectivamente, y en el equipo de gobierno, consideraron que el interventor se debería haber inhibido en esta cuestión al tratarse de un contrato menor -la ley no le pide que fiscalice estas adjudicaciones- y ser un informe que analizaba la labor de este funcionario en el Ayuntamiento. La forista y concejal de Hacienda, Marián García de la Llana, fue muy crítica en el pasado con la contratación de este informe y ayer no quiso echar más leña al fuego.