Críticas por la presencia de coches estacionados en el mercado de Llanes

Indignación en el mercado semanal de Llanes. Varios vendedores criticaban ayer cómo en los últimos meses se vienen encontrando con una desagradable sorpresa cuando llegan por la mañana a instalar sus productos: vehículos estacionados en el espacio destinado a sus puestos. «En los dos últimos meses solo me libré de la presencia de coches dos semanas, esto no puede seguir así», señalaba el avilesino José Pérez Fernández.

Durante la jornada de ayer la señal que limita el estacionamiento en las mañanas de martes permaneció tapada, lo que propició que dos vehículos quedasen estacionados en los espacios que correspondían a los puestos de José Pérez y su colega Aurora Jara, para disgusto de ambos. «No te puedes desenvolver, tienes que tener todo apretujado como puedes, da mala imagen a los clientes...», lamentaba ella. Y él pedía «una mejor señalización y más apoyo, pues aún cuando la señal no está tapada, hay gente que sigue dejando el coche porque saben que no hay grúa. En verano, que si la hay, no tenemos problemas», apuntaba.

Fuentes municipales explicaban que fueron operarios de la empresa que gestiona la zona azul quienes precintaron la citada señal y que se ha llegado a un acuerdo por el que la compañía instalará una nueva señalización que prohiba aparcar lo días de mercado. Ésta será sustituida por la señal genérica cuando esté en vigor la regulación del estacionamiento.