Causan graves daños en el coche de la presidenta de los de vecinos de Celorio

Unos desconocidos han causado graves daños en el vehículo particular de Ana Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Vecinos 'La Hoguera' de Celorio. Le arrojaron gran cantidad de pintura azul sobre el tejado del coche, que llegó a cubrir buena parte de las ventanas, todo el parabrisas y también de las puertas. Los hechos tuvieron lugar durante la noche del martes al miércoles. La dueña del vehículo, un Seat Ibiza de color negro, fue avisada en la mañana de ayer por una vecina de lo ocurrido. «Me llamó a primera hora de la mañana y me dijo que era para darme una mala noticia. Entonces salí de casa y vi cómo me habían dejado el coche», recordaba ayer la presidenta de este colectivo vecinal.

El vehículo fue recogido por la grúa de un taller para tratar de repararlo, aunque ayer su propietaria desconocía hasta qué importe podían ascender los daños, ya que los mecánicos le transmitieron que había que comprobar que la pintura que le habían arrojado a su coche no se hubiese introducido en los ventiladores, el filtro del aire y otros elementos mecánicos del vehículo.

Lo que sí temía es que, como poco, tendría que sustituir el parabrisas y la práctica totalidad de las ventanas del coche, así como las cerraduras, y los elevalunas eléctricos. También lijar la carrocería y sustituir los demás elementos del vehículo a los que hubiese podido llegar la gran cantidad de pintura que vertieron sobre su vehículo. Ayer Ana Gutiérrez desconocía aún todos los daños que unos desconocidos habían causado en su vehículo y si el coche tenía arreglo.

Otro acto vandálico

La afectada denunció los hechos en ante la Guardia Civil y se había puesto en contacto con un negocio cercano para ver si una de las cámaras de este establecimiento había podido grabar a los autores del acto vandálico. Gutiérrez tiene sospechas sobre quiénes pueden estar detrás de estos actos vandálicos, pero prefiere guardar prudencia hasta ver si se puede reconocer a los implicados en alguna grabación.

La de ayer no es la primera vez que causan daños en el vehículo particular de la presidenta de la Asociación de Vecinos 'La Hoguera' de Celorio, desde que asumió el cargo. «Hace unos tres meses me rajaron una rueda del coche», recordaba ayer Gutiérrez, quien achaca estos hechos a la labor que desempeña en el seno del colectivo vecinal. «Por ser presidenta de La Hoguera no creo que haga mal a nadie. Buscamos defender la costa y los lugares con valor natural y patrimonial del pueblo», explicaba ayer a la espera que desde el taller le comunicasen a cuánto ascienden los daños que le han causado en su vehículo.