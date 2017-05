El futuro del Parque de Picos, a debate en Cangas y Cabrales

Evitar que el Parque Nacional de Picos de Europa se convierta «en un parque de atracciones». Con este objetivo en mente, Podemos Asturias celebra este fin de semana, a caballo entre los concejos de Cangas de Onís y Cabrales, unas jornadas tituladas 'Un parque para vivirlo'. El encuentro contará con un primer día, el sábado, centrado en el debate a través de cinco mesas redondas en las que participarán en la Casa de Cultura canguesa expertos de diversos ámbitos, mientras que el domingo los participantes realizarán una visita guiada a la cabraliega Quesería Maín y su cueva de maduración.

«Tras cien años de gestión de un espacio protegido como la montaña de Covadonga transformada en el actual Parque Nacional, consideramos que es necesario hacer una reflexión sobre si nos valen los mismos paradigmas de conservación que existían a principios del siglo XX», explicaba ayer, durante la presentación del evento, la diputada de Podemos por el Oriente, Paula Valero. Lo que se hará durante este fin de semana, agregó, es «replantearnos cómo tiene que ser un espacio natural protegido para que puede tener otros cien años, pero con calidad de vida para la gente que vive en y de el territorio, para que no perdamos población».

Para lograr este objetivo, indicó, desde la formación morada consideran que «hay que plantearse nuevas medidas y objetivos para solucionar los problemas» que padece el parque, pues «el modelo actual no se ha asentado suficientemente como para que la gente tenga un valor prioritario en el territorio y pueda ejercer su actividad con orgullo.

El secretario general de Podemos Asturias, Emilio León, hizo referencia a la intención de Onís de abandonar el Parque de Picos y de Cabrales de consultar esta posibilidad con los vecinos y señaló que «cuando en un restaurante la gente decide que no quiere seguir yendo, hay dos opciones: animarles a que se vayan o cambiar el menú. El parque puede funcionar mucho mejor que como lo está haciendo, pero para ello es importante que los responsables de las administraciones no hagan un uso partidario de los apoyos a los vecinos, pues no es normal que vivir en un parque nacional sea considerado más un lastre que una posibilidad». En este sentido, añadió, «apostamos por un modelo bien distinto, que ponga a las personas en el centro y que haga que el turismo esté a su servicio, y no al contrario. Es el momento de que la gente vuelva a sentir como propio al Parque de Picos de Europa», aseveró.

El portavoz municipal de Cangues Puede, José Carbonell, por su parte, manifestó que «el turismo es muy importante, pero también lo son la agricultura y la ganadería. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta, tenemos que diversificar el parque e intentar que el sector primario tenga el protagonismo que le corresponde», indicó.

En las jornadas, a las que se espera que asistan cerca de 250 personas, participarán expertos como el coordinador de la Cámara Agraria del País Vasco, Iker Elosegi; el consejero de la Asociación de Municipios de Montaña, Jaime Izquierdo; el codirector del Parque de Picos, Rodrigo Suárez Robledano, el investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, David González y el doctor en Antropología Social de la Universidad de Coruña, José Antonio Cortés.