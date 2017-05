Varios funcionarios llaniscos acusan a IU de llamarles «vagos» por su baja psicológica

Un nuevo temporal ensombrece las relaciones de algunos trabajadores municipales del Consistorio llanisco con los miembros del actual equipo de gobierno. En esta ocasión, fueron unos mensajes publicados por IU Llanes en una conocida red social los que generaron «profundo malestar» entre varios funcionarios que actualmente se encuentran de baja psicológica, motivada, según ellos, por «el acoso bestial» al que se ven sometidos. En concreto, los trabajadores municipales acusaban estos días a la formación política de izquierdas de tildarles de «vagos» por estar de baja. «Esta situación es lamentable, hay unas cuatro personas de baja psicológica», señalaron.

Algo que el concejal de Personal y portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines, negó rotundamente. «Si en los mensajes aparece una sola vez la palabra 'vago', que lo denuncien. Lo que se dice, textualmente, es que 'si estuvieran en la empresa privada no se cogerían las bajas con tanta tranquilidad. Es muy fácil, cuando no me gusta tener que cumplir con el trabajo encomendado, coaccionar y presionar con bajas psicológicas'», indicó. El edil afeó también que «haya quien intente hacer política desde su puesto de trabajo con un discurso cansino y repetitivo» y recordó que «los trabajadores municipales están para servir a los vecinos, no a los partidos». Ardines quiso también dejar claro que «la gran parte de los trabajadores municipales son magníficos».

El portavoz municipal socialista, José Herrero, por su parte, indicó que situaciones como la vivida estos días «confirman que el clima laboral en el Consistorio llanisco es irrespirable, algo que cada día se acentúa más. La relación de parte del personal con los actuales concejales es prácticamente nula y eso redunda en el servicio a los ciudadanos», criticó.