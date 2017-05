En busca de un hogar para 'Fuji', el perro del barrio piloñés de Xudes

Llegó al barrio de Xudes hace casi cuatro años. Al principio no se dejaba tocar pero, poco a poco, varios vecinos lograron ganarse su cariño. Le alimentaron y le cuidaron durante todo este tiempo y tenía, incluso, una bonita caseta cerca de los edificios. Fueron vecinos como José Luis, Carmen, César o Patricia, entre otros, los que estuvieron muy pendientes de que al can no le faltase de nada. Se trata de 'Fuji', también conocido como 'Rastreator' por su parecido con el perro de la publicidad televisiva.

Desde el Consistorio se avisó recientemente a la asociación Animales del Oriente de la situación del perro, pues aunque estaba siendo alimentado, también había algunas quejas sobre su presencia y no dejaba de ser un animal abandonado. Vivía en la calle, en una zona en la que pronto se pondrán en marcha los nuevos juzgados, que traerán más tráfico y presencia humana.

Por esta razón, desde la protectora se movilizaron para recoger al animal de la forma menos traumática posible, apoyándose en aquellos vecinos que ya contaban con su confianza. Según señala uno de los responsables de la asociación, Marcial González, «la primera vez que me acerqué a él parecía una fiera, me ladró mucho, pero fue la primera impresión, en realidad es un perro miedoso con la gente que no conoce. Al segundo día todo cambió, y estaba encantado conmigo», indica.

La separación de los vecinos que lo estaban cuidando fue complicada y emotiva. No podían recogerlo en sus casas, pero tampoco querían que el animal tuviese que vivir en una jaula.

Una vez bajo la atención de Animales del Oriente, 'Fuji' ha recibido las primeras atenciones, que han incluido una operación de una hernia de considerable tamaño que había desarrollado. Ahora, desde la protectora se quiere localizar de forma urgente un hogar para 'Fuji'. «Es un animal muy bueno y noble en cuanto coge confianza, así que cualquiera estaría encantado con él. No queremos que tenga que pasar mucho tiempo en la jaula», comenta González.

Desde el colectivo no se descarta la posibilidad de organizar algún evento o solicitar, a través de una campaña especial, algún donativo para que tanto 'Fuji' como otros animales acogidos por la entidad puedan viajar a Holanda, donde la adopción resulta más sencilla. Hace unos meses, desde la protectora se trasladó a cuatro animales a este país y en pocos meses los cuatro habían encontrado un hogar. «Uno de ellos fue 'Bailey'», que tras permanecer durante tres años en nuestras jaulas sin que nadie lo adoptase, en Holanda tuvo un hogar en tres meses», explica González.

No obstante, la primer opción, como es lógico, es que alguna familia de Asturias pueda estar interesada en adoptar a este «extraordinario» animal, «que merece recibir el cariño y el bienestar que ofrece un hogar de verdad».

Una situación complicada que se suma a los muchos casos de abandono que tiene que afrontar este colectivo de voluntarios durante todo el año. Por esa razón piden a los propietarios de mascotas que tengan «un mínimo de civismo y que no maltraten ni abandonen a su suerte a estos animales».