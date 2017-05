«Potenciaremos Peñamellera Baja como epicentro del turismo rural»

Tras varios años de obligada austeridad, «la situación de las administraciones públicas comienza a mejorar». Algo que el equipo de gobierno de Peñamellera Baja que lidera José Manuel Fernández (Panes, 1962) está aprovechando para retomar las inversiones en sus pueblos, así como para abordar proyectos más ambiciosos como una mejor atención a sus mayores y la potenciación del concejo como destino turístico.

¿Qué balance hace de la primera mitad de la actual legislatura?

En líneas generales, estamos satisfechos. Veníamos de una legislatura extremadamente dura y austera económicamente, pues desde 2010 prácticamente habían desaparecido las inversiones. Sin embargo, la política económica austera y ordenada que siempre mantuvimos hizo que no fuese necesario pedir ningún tipo de crédito y ahora que las administraciones comienzan a estar mejor, en tema de infraestructuras, por ejemplo, llevamos un ritmo por encima del que teníamos previsto en el programa electoral.

¿En qué proyectos están enfrascados actualmente?

Estamos llevando a cabo un programa de actuaciones integrales en los diecisiete pueblos del municipio que comenzó consultando a los vecinos qué era aquello que necesitaban. Ya llevamos a cabo intervenciones por valor de entre 120.000 y 150.000 euros en las localidades de Cimiano y Merodio, pavimentando las calles, sustituyendo el alumbrado por tecnología led o renovando los abastecimientos, entre otras cosas. Ahora estamos trabajando en Cuñaba, donde estamos rehabilitando de forma integral las antiguas escuelas, vamos a hacer mejoras en los depósitos y a poner un punto de cobertura de móviles, internet y TV vía satélite. Todo ello con un presupuesto que ronda los 100.000 euros. Asimismo, en Alevia iniciamos esta semana las obras de pavimentación de prácticamente el 80% del pueblo y estamos redactando un proyecto que pretendemos licitar este año para pavimentar y sustituir la red de saneamiento en Panes.

¿Y cuáles quedan pendientes?

Un tema en el que estamos trabajando desde hace un tiempo y que nos gustaría poder sacar adelante pronto es la creación de una residencia para mayores en Panes. Entendemos que un servicio así puede ser complicado económicamente, pero tampoco queremos un centro de día al uso. Buscamos una opción intermedia y pensamos en el establecimiento de una suerte de pisos tutelados. Asimismo, queremos potenciar Peñamellera Baja como epicentro del turismo rural, de aventura y cultural que recibe la zona en que nos encontramos.

¿Podría explicar esto último?

Estamos rodeados de enclaves muy potentes, tanto por la parte de Asturias, como por la de Cantabria, y a todos ellos es posible llegar en muy poco tiempo desde aquí. Por ello, consideramos que, sin dejar de lado en ningún momento los atractivos de nuestro propio concejo, debemos promocionar nuestra propia situación geográfica como punto de salida. Ya tuvimos alguna reunión con municipios cercanos y vamos a seguir trabajando muy seriamente en ello, es hora de dejar atrás localismos ridículos, unir potencialidades y hacer referencia a las infraestructuras que nos rodean. Tiene más sentido que nuestra Oficina de Turismo ofrezca información de Covadonga, Tito Bustillo, El Soplao o el teleférico de Fuente Dé que del Museo de Os Teixois o el de la Sidra.

Hablando de la comunidad vecina, ¿funciona ya el acuerdo sanitario entre Cantabria y Asturias?

Sí que se ha normalizado la atención de nuestros vecinos en Cantabria, pero lo cierto es que aún quedan algunos flecos sueltos, según nos cuentan los ciudadanos. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso en el que los profesionales de Torrelavega no pudieron acceder al historial médico de un paciente peñamellerano, pues todavía no tienen autorización. Además, le dijeron que, probablemente, si tiene que llevar un tratamiento más adelante le van a enviar a su hospital de referencia o al HUCA, pues no tienen indicaciones de remitir pacientes a Valdecilla. No obstante, estamos muy contentos, pues es algo que llevamos reclamando desde 2002.

¿Y la depuradora de Panes?

Precisamente entró en funcionamiento esta misma semana, tras un periodo de pruebas. Estamos también satisfechos, aunque lo cierto es que pasó un espacio de tiempo demasiado largo entre la construcción de la depuradora y las obras de los colectores. La de Cabrales está a punto de arrancar y la de Liébana (Cantabria) lo hizo hace ya unos años, lo que es una buena noticia, pues más del 80% de los vertidos que afectan a los ríos Cares y Deva pasarán por estas tres estaciones. El río es nuestro principal recurso natural, aunque este año la pesca no esté yendo del todo bien...

Sequía

Precisamente lleva varios meses manifestando preocupación por la sequía que vive la región.

El nivel de las aguas está muy bajo. La gandería del concejo sube en esta época a los puertos, pero los manantiales que habitualmente se secan en septiembre u octubre, lo están haciendo ahora y los ríos están bajo mínimos. Si a esto le sumamos el brote de brucelosis de la zona de Reinosa y Aguilar de Campoo que impide que parte de nuestros ganaderos lleven allí a sus reses como suelen hacer, la situación no pinta nada bien, incluso para el consumo humano. En Cantabria acaban de habilitar un programa de ayudas a los ganaderos para la sequía, y creo que sería interesante contar con algo similar aquí. Si finalmente llueve y no hace falta, estupendo, pero al menos habría que tenerlo previsto.

¿Cómo está la situación con los ataques del lobo?

Tenemos, pero menos que en otras zonas. Además, aquí la gente ya está aburrida con todos los trámites que conlleva solicitar la indemnización y muchos ya ni lo hacen.

¿Qué opina acerca de la polémica generada en torno a la posible salida de Onís del Parque Nacional de Picos de Europa?

Nosotros somos de los que menos aportamos en territorio, pero de los que siempre defendimos la figura del parque. Probablemente no haya precedentes en España de que nazca de la propia población una petición de ampliación del espacio protegido, como ocurrió aquí. Es un privilegio ser Parque Nacional, pues es la mayor marca a nivel mundial que podemos tener. En este sentido, siempre defendimos que contase con una única gestión por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pues ahora cada comunidad va por libre y está siendo un desastre. La gente ya no solo quiere opinar de todo, sino decidir en todo, y un municipio puede tomar su propia decisión, pero estamos ante una ley aprobada en el Congreso y no deja de ser una ocurrencia. Lo que hay que hacer es conservar estos espacios, pero compensando a su vez a quienes viven en ellos, algo que ahora mismo está fallando estrepitosamente.

Las obras del desfiladero de la Hermida comenzarán en unos meses, ¿están preocupados por los cortes?

Somos los menos afectados, pues en Liébana hay una dependencia brutal del turismo y estamos en Año Jubilar Lebaniego, con lo que la afluencia de visitantes es enorme. Nunca parece el momento adecuado para efectuar los cortes, pero se trata de una obra necesaria. Aquí lo que queremos es que se haga cuanto antes, y no creo que vaya a haber protestas.