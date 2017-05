Robledano: «Cabrales y Onís perderían mucho si dejasen el Parque de Picos»

«No voy a meterme en discusiones políticas ni decir a nadie lo que tiene que hacer, pero creo, de verdad, que Cabrales y Onís perderían mucho si abandonasen el Parque Nacional de Picos de Europa». Con estas claras palabras se expresaba ayer el codirector del espacio protegido en Asturias, Rodrigo Suárez Robledano, acerca de la polémica generada en las últimas semanas en torno a dicho espacio. Lo hacía durante su intervención en las jornadas 'Un parque para vivirlo' que ayer celebró Podemos Asturies en la Casa de Cultura de Cangas de Onís y que contaron con la presencia de varios expertos en diferentes ámbitos, así como queseros, ganaderos, hosteleros y vecinos de la zona.

Robledano se mostró sorprendido por la decisión del equipo de gobierno cabraliego de consultar a sus vecinos acerca de la actual gestión del parque pues, indicó, «en ningún momento, ni en el patronato ni en la comisión, se ha transmitido ese problema o ese malestar vecinal». Recordó, asimismo, que «el parque ha dado mucho a Cabrales. El concejo, por ejemplo, ha recibido numerosas subvenciones, tanto para los propios vecinos como para mejoras de casas y cuadras, entre otras cosas». La llegada de la crisis hizo mella en estas ayudas, agregó, e indicó que ello no supone que éstas no se vayan a recuperar.

Si Cabrales abandonase el Parque de Picos, continuó, «perdería una categoría internacional que es atractivo y llamada para toda clase de visitantes. Asimismo, perdería inversiones directas y subvenciones. Muchas no se tienen en cuenta o no se valoran, pero nosotros, por ejemplo, estamos manteniendo caminos municipales vecinales. Ayer mismo llegó la máquina para reparar las pistas de las vegas de Sotres y Pandébano, se arreglaron infraestructuras ganaderas y el camión que se utiliza para la recogida de basuras en todo el concejo es un elemento del parque», explicó. La situación se podría hacer extensiva al concejo de Onís, cuyo equipo de gobierno inició ya los trámites para abandonar el espacio, si bien «no en las mismas condiciones que en el caso de Cabrales», pues éste último aporta mucho más terreno y población al parque, indicó Robledano. No obstante, apuntó, Onís también ha recibido numerosas ayudas y subvenciones por parte del parque.

No sin la gente

Junto al codirector del parque, participaron en las jornadas diferentes expertos, como el arqueólogo e investigador del CSIC y la Universidad de Durham David González. El joven explicó cómo en el Principado ya había actividad agrícola y ganadera hace más de 6.000 años y cómo fueron los propios hombres y mujeres del campo quienes modelaron, con su trabajo, el paisaje que hoy conocemos. Por este motivo, indicó, se debería tener en cuenta a los pobladores de los espacios protegidos a la hora de diseñar sus modelos de gestión. «La presencia de científicos sociales en los equipos encargados de esta labor es muy importante», manifestó.

Una idea muy similar, la de que «si no hay cultura del territorio, no hay conservación», fue la que defendió, por su parte, el geólogo experto en desarrollo rural y miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Municipios de Montaña, Jaime Izquierdo. «La biodiversidad está vinculada a las culturas campesinas, pues es su actividad agroecológica la que garantiza que tengamos una gran variedad de especies», indicó. Sin embargo, agregó, «España se equivocó de ciencia y de política rural ya en los 60» y el incremento de monocultivos está haciendo que perdamos biodiversidad por falta de trabajo. «Antaño, una comunidad de pastores desarrollaba más de una veintena de actividades agroecológicas, como la apicultura o la fruticultura, que garantizaban la biodiversidad, pero en Asturias hace tiempo que perdimos esa cultura original del territorio», lamentó.

Recuperar la reciella

También estuvo en Cangas el naturalista y miembro de la Plataforma por la Ganadería Extensiva Jesús Garzón, quien defendió la importancia de recuperar actividades tan tradicionales como la ganadería de reciella y la transhumancia para «mantener la conectividad nacional y los pastos». Fue, precisamente, una mala gestión de estos últimos la causa de la extinción del urogallo, aseveró. «Aunque es un animal de bosque, sus crías necesitan alimentarse de insectos que hay en los pastos durante el mes de mayo, mientras los animales transhumantes están fuera. Sin embargo, la sustitución de cabras y ovejas por vacas, que no necesitan pastoreo y pueden estar sueltas todo el verano, genera una enorme presión sobre estos animales», explicó.