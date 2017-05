Las empresas de turismo activo retoman su actividad en el Cares

Ya pasaron cuatro días desde que el pasado lunes, a las 8.25 horas, el tiempo se detuviese en la localidad de Niserias, en Peñamellera Alta. En ese momento, el enorme camión cisterna que conducía el joven cántabro J. M. B. L. tomaba la primera de las curvas que hace la carretera comarcar AS-114 a la altura del bar La Central y, por causas que aún investiga la Guardia Civil de Tráfico, volcaba, arrastrándose durante unos metros por el asfalto hasta terminar empotrado contra el establecimiento, llevándose por delante el quitamiedos y aplastando el coche del propietario del negocio. El conductor, de 37 años, perdió la vida prácticamente en el acto y al mismo tiempo, miles de litros de combustible se precipitaron por un lateral del edificio hacia el Cares.

La magnitud del vertido, con 5.000 litros de gasolina y 25.000 de gasoil, hizo que todo el mundo se temiese lo peor e incluso hubo quien habló de «desastre ecológico». Sin embargo, la rápida actuación de los servicios de emergencia y demás efectivos desplazados al lugar, así como el nivel del agua, mucho mayor que en las semanas anteriores gracias a las lluvias de los últimos días, hizo que los malos presagios se diluyeran, al igual que los hidrocarburos, que fueron en su mayoría arrastrados río abajo hasta el Cantábrico, o atrapados por las barreras absorbentes desplegadas en diferentes puntos del curso. Así las cosas, ya al día siguiente del accidente eran muchos los pescadores que se aventuraban a realizar sus capturas del día y ahora les toca a las empresas de turismo activo, que tienen previsto retomar su actividad a lo largo de este fin de semana.

Es el caso, por ejemplo, de Panes Aventura, donde hoy mismo realizarán su primer descenso con clientes tras el vuelco del camión. «Es cierto que el primer día se veía mucho gasoil y olía muy fuerte, pero ya el martes la cosa comenzó a mejorar. Según bajaba el río, el combustible estará ya en Escocia, así que en principio procederemos con normalidad absoluta», explicaba el gerente de la empresa peñamellerana, Andrés de la Torre. Se mostraba preocupado, eso sí, por las posibles consecuencias a largo plazo. «El paraje que tenemos aquí es único, así que espero que el vertido no haya afectado seriamente a la fauna y flora del entorno». apuntó.

De forma similar se expresaba el gerente de Canoe Aventura Trophy, Jesús Madrazo, quien indicó que «cuando el primer día recogieron un centenar de peces muertos, todos nos alarmamos, pero de momento no parece que haya más animales afectados, fue cosa de los primeros momentos». El día del accidente, señaló, la empresa no tenía planeada ninguna actividad en el río. «De haberla tenido, la habríamos aplazado o modificado, pero no hizo falta, y ahora, con las barreras replegadas, ya no hay restricciones a la navegación», explicó.

Cancelaciones en Cantabria

Donde sí tuvieron que suspender las actividades previstas para esta semana fue en la vecina localidad de Unquera, adonde pronto llegaron los vertidos y donde todavía ayer continuaban instaladas algunas barreras, pero replegadas en las orillas. También allí comienzan a recuperar la normalidad, y algunas empresas ya recuperarán sus actividades fluviales este mismo fin de semana, mientras que otras prefieren aguardar un poco más.