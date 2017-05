Pueblu carga contra el PP por olvidarse de la mejora del puente de Ribadesella

Las declaraciones del presidente del Partido Popular de Ribadesella calificando como «impresentables e intolerables» las enmiendas presentadas por PSOE y Pueblu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), reclamando partidas económicas para el puente y el colector de Cuerres, han encontrado una rápida respuesta. Para Ricardo Cangas, portavoz de Pueblu, «lo verdaderamente impresentable e intolerable es que, después de tantos años, el puente siga como está y el saneamiento de un concejo como el nuestro continúe sin hacerse. Eso sí que es una falta de respecto hacia los ciudadanos de este concejo», contestó.

Ricardo Cangas aclaró que las partidas reclamadas por su formación política para el puente (2,5 millones) y el colector (550.000 euros) corresponderían a una primera anualidad, porque «ninguna Administración pública inicia un proyecto para dejarlo a medias». A su vez, descartó que el PP y el Ejecutivo de Mariano Rajoy tengan voluntad política para afrontar ambas inversiones, porque ninguna de las dos aparece en las enmiendas pactadas por PP-Foro Asturias y aceptadas por el Gobierno central. «Ribadesella no aparece por ninguna parte. Así que no sé a quien se escucha más allá de Fríes, pero parece ser que las reivindicaciones del PP de Ribadesella o no se escuchan o no son de las sirven para que los vecinos de este concejo tengan mejor calidad de vida», añadió.

El portavoz de Pueblu defendió las alianzas que esta agrupación local de electores mantiene con otras formaciones políticas a la hora de trasladar sus propuestas lejos de Ribadesella. «Nosotros lo único que buscamos es que las necesidades de los riosellanos y sus reclamaciones lleguen a donde tienen que llegar para que, por lo menos, se escuchen», afirmó.

Cuentas municipales

Por otro lado, el portavoz de Pueblu también ve difícil y complicado que este año pueda reeditarse el pacto presupuestario alcanzado en 2016 con Foro Asturias para el Ayuntamiento de Ribadesella. Su grupo municipal presentó sus propuestas en el mes de marzo pasado, «pero a día de hoy no hemos tenido ninguna reunión». El único contacto oficial mantenido fueron dos conversaciones a través de WhastApp interesándose por el tema y sendas preguntas sin respuesta en una comisión informativa y en un pleno. «No sé si va haber entendimiento. Tampoco si van aceptar una por una todas nuestras propuestas», aseguró Ricardo Cangas.