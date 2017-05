San Roque pierde su apellido

San Roque ya no es del Acebal. En 2005, el Ayuntamiento aprobada la nueva toponimia que fue ratificada en 2009 por el Principado. Pero los vecinos desconocían este hecho. De ahí su sorpresa al enterarse de la noticia durante el concejo público celebrado el pasado miércoles. Años después del cambio los residentes de San Roque se han mostrado consternados ante el cambio. Y es que aseguran que en ningún caso fueron consultados por el Ayuntamiento de Llanes para tal modificación. Fue uno de los miembros de la Asociación El Perru de San Roque el que se dio cuenta «curioseando» otras nuevas toponimias de distintas poblaciones de la zona. «Las otras modificaciones son correctas porque pasan a tener una denominación en asturiano», explicó Germán Abad, el descubridor del cambio.

La sorprendente noticia no agradó al resto de vecinos que aseguran que quitándole el apellido al pueblo, le quitan también parte de su historia. La toponimia original derivaba de la fusión de dos pueblos de mediados del siglo XIX: Acebal y Covielles. Para aunarlos y dada la relevancia que tenía ya entonces el Camino de Santiago, que atraviesa el pueblo de este a oeste, y la cantidad de acebos de la zona se optó por San Roque del Acebal. Esta pequeña localidad llanisca fue y es una importante parada de peregrinos y su recorrido guarda importantes recuerdos históricos. «Había cuatro ventas medievales o mercados relevantes, la Capilla de las Ánimas... Se formaban verdaderas aglomeraciones en este pueblo debido al Camino de Santiago y actualmente recibimos numerosas visitas anuales», explica Abad.

Los vecinos de San Roque no quieren un cambio de nombre, sino que se trata de recuperar el original. Consideran que en cierta medida, la nueva toponimia «devalúa» a la localidad «a efectos de localización e historia», pero además «San Roques hay muchos, pero San Roque del Acebal solo uno». Para los vecinos es «inexplicable» la decisión que tomó el Ayuntamiento de Llanes hace doce años, especialmente, porque aseguran que no se les consultó en primer lugar. «Se celebran concejos públicos para darnos voz y tener contacto directo con el Ayuntamiento, pero no se nos ha preguntado acerca de algo tan importante como el nombre de nuestro pueblo», reprochaba durante la reunión vecinal del miércoles un vecino.

Los vecinos ya han solicitado al Consistorio llanisco la restauración del nombre tradicional

Durante el concejo público de esta semana, los vecinos acordaron solicitar al Consistorio recuperar mediante la asociación El Perru de San Roque el nombre tradicional del pueblo. Ahora, será el Ayuntamiento el que someta la propuesta al Pleno Municipal para ser aprobada y trasladada después al Principado de Asturias. «La Junta Asesora de Toponimia valorará cuál es la expresión más correcta entre las propuestas: San Roque del Acebal, San Roque l'Acebal o San Roque de l'Acebal», narra el escrito emitido por la asociación vecinal. Una vez que se apruebe la nueva denominación, el Ayuntamiento de Llanes deberá informar al resto de organismos oficiales autonómicos y estatales.

San Roque quiere volver a ser del Acebal para recuperar su historia y su identidad.