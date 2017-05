Condenan a 5 años de cárcel al hombre que trató de estrangular a una mujer en Llanes

La Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de cárcel al hombre que intentó matar a una mujer mientras esta se encontraba en su trabajo, unos hechos que tuvieron lugar en enero de 2016. Además el juzgado también ha impuesto al condenado la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante seis años, una vez haya abandonado la prisión de Villabona, donde se encuentra encarcelado desde que cometió aquel intento de homicidio.

También decreta para el agresor cinco años de libertad vigilada; esto es que cuando abandone la cárcel las fuerzas de seguridad deberán velar porque el penado no cometa nuevos actos criminales. Así mismo impone al condenado una indemnización de 10.000 euros que debe abonar a la mujer a la que intentó matar.

El juicio tuvo lugar el pasado 18 de mayo en Oviedo y el condenado, N. M., declaró que no recordaba nada de lo que ocurrió en la tarde del 11 de enero de 2016. Aquel día, según se recogía la Fiscalía, el condenado entró en la oficina donde trabajaba la mujer, a la que no conocía de nada, y la atacó. Comenzó a estrangularla y cuando la víctima trató de huir la cogió del pelo y la zarandeó haciendo que se golpease contra el mobiliario. Después la tiró al suelo y volvió a estrangularla. Por fortuna apareció un compañero de trabajo que fue quien sorprendió al agresor cuando la mujer ya no respiraba y presentaba síntomas de asfixia.

En la sentencia no se aprecia ninguna situación atenuante -en el juicio el agresor declaró que había bebido aquel día y que no recordaba nada-, como pedía la defensa. Las partes tienen 10 días para recurrir el dictamen.