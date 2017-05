El Oriente, un destino para perros

Cada vez son más. Están por todas partes: en casas, pisos, playas, parques, restaurantes e incluso hoteles. Muchos no sabrían vivir sin ellos. Y es que los perros, más que mascotas, se han convertido en un miembro más para numerosas familias que, bajo ningún concepto, están dispuestas a dejarlos de lado a la hora de disfrutar de sus vacaciones. Hace años que el sector turístico es consciente de la creciente tendencia a viajar con canes y cada vez son más los establecimientos que se animan a abrir sus puertas de par en par a estos peludos turistas. En el Oriente, la cosa no iba a ser menos, y los amantes de los perros ya pueden disfrutar no solo de una agradable estancia en hoteles, apartamentos y casas rurales, sino de museos, buena gastronomía, unas copas y hasta turismo de aventura con sus mejores amigos.

Uno de los primeros en unirse a esta corriente fue el gerente del hotel Miracielos, en la localidad llanisca de Barro, Fernando Fernández. «Yo mismo tengo perro y cuando me di cuenta de que era casi imposible viajar con él, comencé a darle vueltas y me decidí finalmente a permitir la entrada de mascotas, hace unos seis años», explica. Desde que lo hizo, notó la «enorme» demanda que existe en este ámbito. «Recibo a mucha gente fuera de temporada e, incluso, personas que eligen el Oriente como destino porque saben que van a poder hacer un montón de cosas con sus perros», indica.

Precisamente tras vivir en sus carnes la dificultad de encontrar destinos a los que viajar con sus mascotas surgió la idea de crear TravelGuau, una central de reservas turísticas radicada en Llanes y centrada en el ocio con perros. «Comprobamos que, aunque había varios negocios que sí permitían la entrada de mascotas, no existía una red de establecimientos con una política de admisión clara. Muchos propietarios se quejaban de que en internet aparecía una cosa y luego, al llegar a su destino, se encontraban con otra, así que decidimos iniciar nuestro proyecto», explican Francisco y Manuel Garrido y Elena Álvarez, actuales administradores del negocio.

Existen personas que eligen pasar sus vacaciones en el Oriente por sus variadas actividades para perros

Rápidamente fueron conscientes del «inmenso» nicho de mercado existente, con más de cinco millones de perros en España y 75 en toda Europa. La particularidad de TravelGuau, explican, es que ofrece la posibilidad a los turistas de «saber desde el primer momento con qué se van a encontrar. Quienes se adhieren a la central no solo admiten mascotas, sino que lo hacen con unas determinadas condiciones y siguiendo unos estándares que nosotros enmarcamos en nuestras 'estrellas'. A más estrellas, un mayor compromiso», explican. Las cifras del éxito de su idea hablan por sí solas: solo en 2017 ya editaron 50.000 ejemplares de su guía y cuentan con más de medio millar de negocios adheridos.

Pero TravelGuau no solo da tranquilidad a los propietarios de mascotas, también a los empresarios, quienes pueden ver las reseñas que otros colegas dejaron de los turistas interesados en visitarles y saber de antemano si van a ser respetuosos. Algo que suele suceder «en el 99'9% de los casos. La gente que viaja con perros suele tenerlos muy bien educados y prácticamente ni te enteras de que están», explica Jaime Uz, el chef del restaurante con una estrella Michelin Arbidel, ubicado en Ribadesella, precisamente una localidad y un concejo que goza de la calificación de destino 'dog friendly'.

De la misma opinión es Macarena Noriega, propietaria de la casa rural La Campanona, en la localidad canguesa de Abamia. «Abrí hace un año y desde el primer momento tuve claro que permitiría la entrada a perros. No me arrepiento para nada, pues hasta ahora todo fueron buenas experiencias y la demanda es cada vez más alta», asevera.

El Sella entre ladridos

Pero no solo de dormir y comer vive el hombre, y así, por ejemplo, los aficionados a las actividades de aventura tienen también la oportunidad de realizar el descenso del Sella junto a sus compañeros de vida gracias a la empresa riosellana Turaventura. «Muchos clientes nos lo demandaban y hace unos tres años decidimos hacernos con varios chalecos salvavidas para los perros y permitirles entrar en las canoas», explica el gerente, Javier Alonso. Para los canes más miedosos también ofrecen la posibilidad de 'guardería perruna', con paseos incluidos.

Por si fuera poco, a la oferta apta para 'peludos' también se suma el Museo Etnográfico del Oriente, emplazado en Porrúa (Llanes), adonde los visitantes que dispongan de la acreditación de 'perros educados' pueden acceder con sus mascotas. «También disponemos de una amplia zona de descanso con bebederos donde pueden esperar a que sus dueños terminen la visita», explica Maite Lobeto, responsable del centro.