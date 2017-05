«Esperamos que el vertido no tenga más consecuencias. Estaremos pendientes»

Sin quitar la vista del río que le da la vida al concejo que gobierna, José Antonio Roque, alcalde de Peñamellera Alta, confía en poder recuperar la normalidad tras el fatal accidente acontecido el pasado lunes en la AS-114 a su paso por Niserias, que dejó un fallecido y 30.000 litros de combustible en el Cares. Sus esfuerzos se centrarán ahora en mejorar la seguridad en la vía donde ocurrió el suceso.

Pasados varios días del vuelco del camión, ¿cómo ve el río?

No lo veo muy mal, creo que fue más el miedo que tuvimos en un primer momento que lo que resultó al final, por fortuna. Se actuó rápido y el combustible vertido no es tan pesado como el fuel, por ejemplo, que en seguida se va al fondo. La gran mayoría de los peces que aparecieron muertos fallecieron, al parecer, en los primeros minutos del accidente. Esperamos que todo esto del vertido al Cares no tenga más consecuencias, que fue lo que nos dijeron los técnicos, aunque vamos a estar muy pendientes.

«Hay que tomar medidas para reducir la velocidad de los coches en la AS-114»

«Los vecinos de la carretera donde se produjo el accidente nos piden que actuemos»

¿Hay preocupación entre empresarios y vecinos?

Hubo mucha el primer día, pero al ver cómo iba bajando cada vez mejor el río Cares, la preocupación entorno al río fue disminuyendo. Los hosteleros con los que hablé no temen que se pierda la campaña de verano y si los pescadores, que son quienes mejor conocen el Cares, mantienen su actividad con normalidad, creo que podemos estar tranquilos.

¿Van a tomar alguna medida para mejorar la seguridad de la AS-114?

Sí. La carretera en sí no presenta un estado demasiado malo, pero según comentan quienes residen en las poblaciones que están a pie de carretera, como Niserias, Tres Cares y La Molinuca, entre otros, es que muchos conductores no respetan los límites de velocidad. Ya en su día le planteé este problema al director general de Infraestructuras del Principado, José María Pertierra, y mi intención ahora es trasladar nuestra preocupación a la Delegación del Gobierno, pues se hace patente que hay que tomar medidas para reducir la velocidad de los vehículos en esta vía.

Llevan tiempo también pidiendo que se arregle la escala salmonera de la presa de Niserias, ¿hubo algún avance?

De momento no. El tema de la presa es un poco complicado, pues hay versiones dispares sobre si los muros que se colocaron son buenos o no. Lo que sí está claro es que la escala hay que arreglarla, pues es el mayor problema, ya que no está limpia, hay mucha grava en la zona y los salmones no llegan a localizarla para poder subir.

¿Qué tal fueron estos dos primeros años de legislatura?

Estamos bastante contentos. Se hicieron muchas cosas, como por ejemplo cambiar la traída de agua a Cáraves y la de Reña. En Oceño arreglamos un problema que hacía que las aguas pluviales entrasen en algunas de las viviendas cuando había bastante riada, y arreglamos el consultorio médico... No obstante, también quedan temas pendientes, como el arreglo de la carretera de Llonín, que esperamos que se lleve a cabo en 2018 como prometió Belén Fernández. También estamos pendientes del visto bueno del Principado para construir un depósito de aguas en Oceño, presupuestado en 60.400 euros, así como conseguir que el Plan de Picos siga adelante, pues la última vez quedó pendiente la reforma de varias depuradoras.

El lobo, un «grave problema»

¿Y que se traen ahora entre manos?

Ahora mismo estamos arreglando un muro en Trescares y después procederemos a asfaltar las calles del pueblo, todo con un presupuesto de 30.000 euros. Esta pasada semana procedimos a arreglar la pista de acceso a una concentración parcelaria en Mier, por 25.000 euros, y tenemos también la aprobación de la Consejería de Hacienda para arreglar un camino de Rozagas que da acceso a uno de los barrios y está en mal estado, por 36.900 euros.

El queso es uno de los símbolos del concejo, pero para elaborarlos hacen falta cabras y ovejas, ¿sufren muchos ataques de fauna salvaje?

Sí, tanto en la zona de Picos de Europa como en el Cuera. Es un grave problema que viene asociado a la despoblación de medio rural. Estamos peleando todo el tiempo con la Consejería de Recursos Naturales y ya se hicieron batidas en Cuera, pero están entrado ejemplares sin parar. Somos uno de los municipios donde más equilibrado está el ganado de diferentes tipos, pero a este paso llegaremos a los niveles de otros concejos de la zona, donde ovejas y cabras pasaron a ser algo testimonial. Todo esto deteriora el ecosistema de los montes, pues desaparecen animales fundamentales para mantener el equilibrio de los pastos. No podemos permitir que se pierda la tradición de la reciella: o apostamos por el medio rural manteniendo pastores y animales, o apostamos por solamente tener lobos.