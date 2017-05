Llanes abre un expediente para aclarar la titularidad del camino a San Antolín

El Ayuntamiento de Llanes tiene abierto desde hace unos meses un expediente de investigación con el que busca demostrar la existencia de un camino de titularidad pública que da acceso a la iglesia de San Antolín. Así lo explica la concejal de Cultura, Marisa Elviro. La edil detalla que en el Consistorio no existe un inventario de los caminos públicos del concejo actualizado y que, en el caso del paso a San Antolín, al tratarse de un camino antiguo es posible que no se conserve documentación sobre la titularidad del acceso al templo. Por este motivo el Ayuntamiento tiene en marcha esta investigación con la que pretende acreditar que se trata de un vial público para poder así solicitar después la retirada del cierre colocado a la entrada de la parcela por la propiedad de la finca donde se encuentra el templo, que esta sí es de titularidad privada, como reconoce el propio Ayuntamiento llanisco.

Este expediente de investigación iniciado por el Consistorio consta de dos partes, una testifical y otra con pruebas documentales «que demuestren que ese camino estuvo abierto», explica Elviro. En cuanto a la recogida de testimonios, ésta comenzará «en breve» y se quiere contar para ello con la participación de vecinos de las localidades próximas a San Antolín de Bedón, como son las de Bricia o Naves, pero también con personas que participaron en la elaboración de la revista Bedoniana, que tenía al templo como una de sus principales temáticas y que se editó entre 1999 y 2010.

«Al no haber documentación que acredite que ese camino es público el Ayuntamiento no ha podido ejercitar acciones para levantar el cierre», indica Marisa Elviro, quien avanza que la intención del Consistorio es, una vez concluya el expediente de investigación abierto -siempre que sea favorable a los intereses del Ayuntamiento-, solicitar la apertura del camino. Lo que no sabe aún Elviro es si este paso se podrá realizar a nivel administrativo o será preciso acudir a los tribunales de Justicia. Precisamente el juzgado no ha atendido una petición de Avall en este mismo sentido al considerar que la asociación no estaba legitimada para realizar dicha reclamación.

«Estamos dando todos los pasos legales para que se reconozca su titularidad pública»

El Ayuntamiento tiene en marcha también un estudio sobre la iglesia que entregará al Estado

«Estamos dando todos los pasos legales para que se reconozca la titularidad pública del camino y de la iglesia», explica la concejal. Y es que el Ayuntamiento de Llanes tiene también en marcha un «estudio concienzudo» que entregará al Gobierno central, una vez finalizado, con el que pretende disipar cualquier duda «a nivel jurídico, patrimonial y arqueológico» sobre la titularidad de la iglesia, un bien que para el gobierno local es público.

En este documento trabajan técnicos municipales de diferentes áreas del Ayuntamiento, así como colaboradores externos, y se pretende demostrar con él sin ningún lugar a dudas que la iglesia es propiedad del Estado, tal y como se recoge en una escritura de 1870 en la que se indica que la finca era propiedad de José Pesquera García, pero la iglesia pertenecía al Gobierno central.

Aunque recientemente Patrimonio del Estado emitía un escrito en el que se recogía que la iglesia de San Antolín de Bedón no es pública, ni tampoco un bien vacante, sino que tiene un propietario y éste es el mismo titular de la finca donde se asienta el templo. Algo con lo que no está de acuerdo el Ayuntamiento y de ahí el trabajo que está realizando en este sentido para tratar de demostrar lo contrario.