Una orquesta corporal con niños

«Todos somos músicos». Esta es la premisa de Antonio Domingo, percusionista toledano que recorre los colegios e institutos del país con un espectáculo musical cuanto menos singular. Ayer visitó el centro escolar de Porrúa para sorprender a los 72 alumnos del Colegio Rural Agrupado 1 de Llanes. Domingo asegura que desarrollar la «inteligencia musical» es tan fundamental como cualquier otra materia y convencido de que la innovación es otro pilar, hace cuatro años llegó a una conclusión: el cuerpo puede ser un instrumento. «Es una herramienta educativa maravillosa porque es barata, suena genial y todos tenemos uno», explicó. Con su actuación involucró no solo a los pequeños del CRA 1 sino también al personal docente que disfrutó de igual manera del espectáculo.

El primer paso era aprender la combinación rítmica de percusión. Con chasquidos de dedos, palmas y pequeños golpes por el tronco y las piernas montó las pequeñas partes de una partitura. Cada combinación de percusión acompañaba a una secuencia musical de una canción pop conocida. Así acompañaron rítmicamente el 'Thriller' de Michael Jackson o la banda sonora de Misión Imposible. Al final del espectáculo, Domingo unió todos los trozos de la partitura para crear una orquesta de percusión corporal con todos los asistentes. Entre sus múltiples facetas como músico y percusionista, Domingo ha creado su propia profesión: «luthier educativo». Los centros le contratan cuando surge algún conflicto en el claustro o cuando hay algo que no funciona entre el alumnado y él crea procesos de innovación para todos los centros. «Me he tenido que inventar la profesión porque no existía», confesó con ocurrencia.