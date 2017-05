Partido Socialista y Pueblu rechazan el presupuesto de Foro para Ribadesella

Este jueves 1 de junio, a las ocho de la tarde, habrá Pleno en el Ayuntamiento de Ribadesella. Una sesión ordinaria en la que se debatirá el proyecto de presupuestos elaborado por Foro Asturias para el presente ejercicio. Las cuentas ascienden a 8.488.000 euros e incluyen tres actuaciones fundamentales: la construcción de la senda peatonal de Tito Bustillo, un plan de fachadas para el casco histórico-artístico y otro plan para sacar adelante un proyecto de mejora energética para los doce bloques del Cobayu.

A día de hoy, tanto PSOE como Pueblu han confirmado que rechazarán las cuentas presentadas por Foro Asturias. El voto negativo del grupo municipal socialista estaba cantado debido a la nula simpatía que se profesan con el equipo municipal de gobierno. Sin embargo, se esperaba algo más de sintonía con Pueblu, con el único grupo que respaldó el presupuesto del año pasado. Esta vez no será posible «porque no tuvimos ningún tipo de comunicación hasta el mismo día de las comisiones en el que nos dijeron que no nos habían llamado porque estaban en desacuerdo con la mayoría o con todas nuestras enmiendas», afirmó Ricardo Cangas.

Así, la única opción de diálogo que le queda al equipo que lidera Charo Fernández es la del Partido Popular, con el que el que piensa reunirse en las próximas horas para analizar los detalles de un posible entendimiento. El presidente de los conservadores riosellanos, Juan Manuel Blanco le trasladará a la alcaldesa la propuesta determinada el pasado lunes por la Junta Local conservadora. Una oferta al diálogo que también incluye el voto de la edil No Adscrita, Verónica Blanco y que no se hará pública hasta horas antes del Pleno.

Las cuentas ascienden a 8,4 millones e incluyen una senda peatonal junto a Tito Bustillo

También recogen la creación de un plan para rehabilitar fachadas en el casco histórico

«Es una pena»

El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, lamentó que Foro no haya contado este año con sus votos. «Es una pena, porque nosotros seguimos en la misma línea del año pasado, pero si no quieren aceptarlo no pasa nada. Si hay una próxima vez nosotros volveremos a negociar de igual manera», añadió. No obstante, el grado de cumplimiento del presupuesto pasado no es del todo óptimo ni satisfactorio para Pueblu, porque aún quedan «flecos sueltos» sin resolverse.

Entre ellos el relacionado con el servicio de transporte rural «que sigue sin ponerse en marcha a pesar de que, según creo, el convenio se ha firmado», aseguró Cangas. De momento, desconoce si, de cara al verano, entrará en servicio alguna de las líneas previstas. Entre los acuerdos oactados también se incluía la creación de una oficina de normalización lingüística mancomunada con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, «pero tampoco parece que vaya muy avanzado». En Pueblu creen que Foro Asturias está dilatando la resolución de ambos compromisos porque carece de voluntad política para sacarlos adelante.