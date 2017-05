Veinte años no se cumplen todos los días. Por ello el Hospital Grande Covián ha decidido elaborar un completo programa de actos para conmemorar esta fecha en el que no ha dudado en acordarse de sus pacientes, que no dejan de ser el principal motivo de existencia de este centro sanitario que suma 90 camas, y a los que han hecho protagonistas estos días. Durante esta semana los ingresados disfrutan de un menú especial, elaborado por los cuatro cocineros de la comarca distinguidos con Estrella Michelín. Ayer fue el turno de Ricardo González Sotres, del Retiro de Pancar. Hoy le toma el relevo José Antonio Campoviejo, del Corral del Indiano. Mañana dirigirá los fogones de la cocina del hospital Nacho Manzano, de Casa Marcial. Y el viernes cerrará estas jornadas culinarias Jaime Uz, del Arbidel.

La iniciativa fue idea de la enfermera Paloma Pérez Quesada y el comité organizador de los actos del 20 aniversario del hospital no dudó en ponerse en contacto con los cuatro cocineros más destacados de la comarca para consultarles. Los cuatro chefs no dudaron en ningún momento en aceptar la invitación y cocinar para los enfermos del hospital con la ayuda del equipo de la cocina del centro.

«Queremos sacar una sonrisa a los pacientes con este menú y hacerles también protagonistas de este aniversario», indicaba ayer la gerente del Área Sanitaria VI, Margarita Pendás, quien agradecía la colaboración y disposición de los cocineros. Entre las personas que ayer degustaron las preparaciones de Ricardo González Sotres estaba Laura Inguanzo, de Villanueva de Pría, que permanece en el centro tras haber dado a luz al pequeño Lucas. «Está muy buena la comida, aunque la del hospital siempre está muy rica, pero hoy (por ayer) se nota que tiene una mayor elaboración y la presentación más cuidada», indicaba ayer mientras degustaba un menú compuesto de crema de verduras con huevo poché, meloso de ternera con puré de patatas y guisantes y, de postre, frutos rojos con yogur.

«Aprender lo que podamos»

Quien también disfrutó mucho ayer -y lo seguirá haciendo toda esta semana- es el personal de cocina del Hospital del Oriente. «Para nosotras es un honor y una novedad cocinar con estos grandes cocineros. Se agradece y esperamos aprender todo lo que podamos», explicaba Gemma Ferreiro, responsable de cocina del centro. Lo que sí notan estas profesionales de la gastronomía «es un cambio en la forma de trabajar y también en las materias primas». «Normalmente preparamos comida más casera que estos días. Ésta nos da más trabajo, pero también es muy satisfactorio cocinar con ellos», aseguraba. Eso sí, los menús de estos días están elaborados por Estrellas Michelín, pero con la base de la cocina saludable baja en sales y grasas que se sirve habitualmente en el hospital, aunque con un toque de los chefs que se nota en algunos productos y en las preparaciones de los platos.