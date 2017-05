Comienza hoy a trabajar el refuerzo de Urgencias en el Hospital del Oriente

El servicio de Urgencias del Hospital del Oriente de Asturias cuenta desde hoy con dos nuevos médicos para reforzar a la plantilla habitual de esta unidad, compuesta por 17 miembros. Estos dos nuevos médicos se incorporan a este equipo con la función de cubrir los descansos y las vacaciones de los que a partir de hoy 1 de junio son sus compañeros. En cuanto a la duración de estos contratos, uno de ellos se prolongará hasta octubre y el otro hasta diciembre.

La voluntad de la Gerencia del Área Sanitaria VI es poder sumar a otros dos nuevos médicos al equipo de Urgencias, de forma que, junto a las incorporaciones que comienzan hoy su labor, el servicio pase a estar compuesto por 21 especialistas, al menos, durante los meses estivales, que son los de mayor presión asistencial en la comarca oriental de Asturias, como consecuencia de la llegada de turistas y veraneantes.

Estas dos incorporaciones se suman a otras llevadas a cabo en el Área Sanitaria en los últimos meses como son las de 3 celadores, un fisioterapeuta, dos matronas, un facultativo especialista en medicina del trabajo o un técnico en prevención de riesgos laborales, entre otros trabajadores. Todos ellos han elevado hasta 553 las personas que trabajan en el hospital y en los centros de salud de la comarca.

Pese a estos nuevos trabajadores que se incorporan a la plantilla del Área Sanitaria VI, en la Gerencia reconocen que no es fácil atraer a nuevos facultativos a la comarca. «Es cierto que hay un déficit de profesionales en todas las especialidades. No es que no queramos contratar, es que no los encontramos. Estamos incluso llamando a gente que está en el extranjero a ver si quieren venir. Tenemos mucha oferta, pero pocos profesionales», explica la gerente Margarita Pendás. Eso sí, añade que, una vez los sanitarios se deciden por trabajar en la comarca, «se quedan encantados» con la experiencia y es habitual que los residentes, una vez finalizado su periodo de formación en el centro, quieran regresar al Grande Covián. Y es que, como aseguran los médicos de este centro, «la medicina en un hospital comarcal es más cercana, igual no tan tecnificada como puede ser en el HUCA, pero sí más próxima al paciente».