Un máximo de ocho barcos podrán recoger ocle en las costas de Llanes

El sábado la Federación de Cofradías del Principado de Asturias celebra una reunión en la que deben decidir si secundan el proyecto que les ha trasladado la Dirección General de Pesca para permitir la recogida de ocle en las costas de Llanes y Ribadedeva desde barcos pesqueros. La propuesta de la Administración regional recoge «casi al 100%» las peticiones que les trasladaron al director general, Alberto Vizcaíno, el alcalde de Llanes y los representantes de los pescadores y de la asociación de Ocleros del Oriente en una reunión celebrada hace unas semanas en Gijón

El borrador del proyecto está ya listo y, según explica Vizcaíno, prevé un plan experimental que se prolongará durante «2 ó 3» años para poder analizar cómo afecta la recogida de ocle desde embarcaciones y con buzos a los recolectores de arribazón que recopilan el Gelidium que llega a las playas de Llanes con el inicio de los temporales del otoño. El borrador permite que hasta un máximo de ocho pesqueros, con base en los puertos de Llanes, Ribadesella y Bustio que puedan recoger ocle con buzos.

Vizcaíno afirma que este cambio de normativa no va a afectar de forma negativa a los campos de esta alga existente en el litoral. «Llevamos recogiendo algas desde los años 60 en Asturias y no hay ni un solo dato de regresión en aquellos campos relacionado con el arranque. Los campos que hace 40 años eran malos y no iban los buzos siguen siendo malos, y los que eran buenos, y se ha realizado arranque con buzos, siguen siendo buenos», manifiesta Vizcaíno.

«No hay regresión en los campos donde se realiza el arranque de ocle desde barcos»

El director general explica que «todos los campos de ocle de Llanes, cuando empiezan los temporales, como el resto, pierden el 40% de su biomasa, que es lo que llega a la costa dependiendo de los vientos, el oleaje y la corriente». Y añade que «muchas de las algas que se recogen en Llanes provienen de los campos de Lastres y Tazones», algo lógico ya que durante los meses de otoño e invierno la mayoría de los temporales que llegan a nuestra costa provienen del oeste y el noroeste.

El dirigente regional se mostró molestó con el comunicado emitido por Avall, en el que se pedía al Principado paralizar el proyecto al considerar que incumple la normativa estatal y europea, y solicitaba que se aplicase el principio de precaución. «El principio de precaución se aplica cuando no tienes datos. En este caso los tenemos. Sabemos dónde están los campos de Llanes, los tenemos cartografiados y mandamos a los buzos antes y después de las campañas para ver cómo están», recalca.

El que los barcos participen en la recogida de ocle con buzos tiene también efectos beneficiosos para los caladeros de la zona, ya que durante los meses que estos pesqueros dedican a esta campaña no están capturando peces, lo que ayuda a su regeneración.

Además a partir de esta temporada se va a tener un control total sobre la recogida de ocle en las costas llaniscas. Por un lado la cantidad que extraigan los barcos va a ser pesada kilo a kilo en la cofradía, y por otro la consejería va a controlar a los recolectores de arribazón que están en las playas para cuantificar qué cantidad de Gelidium recuperan de los arenales.

Ocleros del Oriente

En otro orden de cosas, la asociación Ocleros del Oriente, que agrupa a la gran mayoría de los recolectores de algas de arribazón del concejo llanisco, se queda sin presidente. Quien hasta ahora ejercía tal función, el también creador de la entidad Fernando Abad, comunicó ayer a sus colegas su decisión de dimitir. Lo hizo durante la asamblea celebrada, de noche, por el colectivo en la antigua escuela de Barro. «Eché a andar la asociación, busqué socios y la legalicé, ahora quiero que otros cojan el testigo y tiren de ella, pues es un constante gasto de dinero, de tiempo y de kilómetros para tener encima que ver cómo llegamos a acuerdos y tratos y luego hay quienes los ponen en tela de juicio y revuelven de forma anónima. Es siempre mi nombre el que sale y soy yo quien queda mal por este tipo de cosas», lamentó.

Con «este tipo de cosas» se refería al motivo principal de la asamblea, que no era otro que repetir la votación que ya se llevó a cabo hace varias semanas y en la que se aprobó por unanimidad permitir el arranque de ocle en el mar con apoyo de embarcaciones, siempre que se hiciese con un número pequeño de barcos locales y cupos reducidos. «No hizo falta ni hacer recuento, pues todo el mundo se mostró de acuerdo en que es de justicia permitir que todos los de la zona podamos vivir de esto. Sin embargo, parece ser que desde la Avall estuvieron hablando con varios recolectores y éstos cambiaron de opinión, solicitando realizar una nueva votación», explicó Fernando Abad. El oclero se mostraba, antes de la reunión que al cierre de esta edición todavía no había concluido, confiado en que el nuevo referéndum no modifique la posición de la asociación, pues «son pocos quienes cambiaron de opinión y pidieron una nueva asamblea». No obstante, «pase lo que pase, queremos dejar claro que Ocleros del Oriente no tiene nada que ver, ni lo tendrá, con Avall ni ninguna otra asociación de este tipo. No queremos entrar en guerras con otros colectivos, ni con el Ayuntamiento de Llanes», aseveró el presidente de la entidad.