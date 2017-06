Los médicos de Urgencias aseguran que no se ha reforzado el servicio

Médicos del Servicio de Urgencias del Hospital del Oriente aseguraron ayer que las dos contrataciones realizadas por la Gerencia del Área Sanitaria VI para esta unidad no son refuerzos de la misma. Según los sanitarios, se trata de dos incorporaciones que se realizan todos los años para cubrir las vacaciones de los 17 médicos en plantilla de este servicio. Los trabajadores indican que, hasta que no se contrate a otros dos especialistas más no se puede hablar de refuerzo de la Unidad de Urgencias como tal.

De llevarse a cabo estas dos incorporaciones que reclaman, sumadas a los dos médicos que empezaron a trabajar ayer, el servicio sí que contaría con un médico más por jornada, por lo que estaría reforzado de cara a la campaña de verano, que es cuando mayor presión asistencial tiene este hospital debido a la llegada de visitantes y veraneantes a la comarca oriental.

El servicio, según los médicos, queda como estaba, atendido por tres especialistas durante el turno de día y dos por la noche, además del que va en la UVI móvil. A ello hay que sumar que los compañeros que se incorporan al equipo para cubrir las vacaciones «son recién acabados», señala el personal de Urgencias, desde donde se añade que las negociaciones para reforzar el servicio permanecen paradas y están pendientes de que desde la Gerencia se les convoquen a una nueva reunión para tratar la cuestión.