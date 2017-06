Un argayo obliga a cortar la N-634 entre Bustio y El Peral, en Ribadedeva

Tremendo susto el que se llevaba ayer a media tarde el ocupante de un vehículo que circulaba por la carretera nacional 634, que une Oviedo con Santander, a su paso por el concejo de Ribadedeva. A unos cien metros del cruce con la vía que da acceso a la localidad de Colombres, en dirección a Unquera (Cantabria), una gran masa de tierra y rocas acababa de deslizarse por la ladera junto a la que discurre la carretera, rompiendo la malla de sujeción y cayendo sobre la calzada. Los dos carriles quedaron afectados por el argayo, de considerables dimensiones.

El primer aviso se recibió en la central de Oviedo en torno a las 19 horas y de inmediato se personó en el lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que, tras comprobar el alcance del alud, localizado en el punto kilométrico 282,800, procedió a cortar el tráfico en el tramo de la N-634 comprendido entre las localidades ribadedenses de El Peral y Bustio, minutos antes de las 20 horas. Los desvíos se están llevando a cabo a través de la carretera RD-2 que conduce a Colombres y desde donde se puede acceder a Bustio para retomar la nacional.

Hasta el lugar del suceso también se trasladaron varios técnicos y operarios de Carreteras del Estado para estudiar la situación y decidir qué medidas adoptar. Al cierre de esta edición todavía no habían comenzado los trabajos para retirar el material.

Problemas por la autovía

Se da la casualidad de que el tramo afectado por el argayo es el mismo que tuvo que ser sometido a ligeras modificaciones cuando se construyó la Autovía del Cantábrico, según recordaba ayer el alcalde de Ribadedeva, Jesús Bordás. Desde ese momento, «la carretera quedó tocada», como señalaron en numerosas ocasiones los lugareños. No obstante, es la primera vez que la nacional, a su paso por esta parte de Ribadedeva, sufre un argayo de estas características. «Es bastante grande y afecta, sobre todo, a quienes residimos o trabajamos en la zona. El rodeo que obliga a dar no es muy grande, pero esperamos que la retirada de piedras y tierra no se demore mucho tiempo, pues sí es bastante molesto», indicaba un hostelero del lugar.