El director general de pesca, pesimista sobre la implantación de la mejillonera

La instalación de una planta para la cría de mejillones en aguas de Caravia, a dos millas mar adentro de la franja costera a la altura de Punta Escalar, frente al Arenal de Morís, está pendiente de pasar un exhaustivo estudio de impacto ambiental, tal y como adelantó este diario el pasado 30 de enero. Pero las perspectivas de que este proyecto cristalice y se convierta en una realidad no parecen ser muchas. Al menos, así se desprende de las palabras del director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, como consecuencia del gran rechazo que genera esta iniciativa según evidencian las alegaciones presentadas al proyecto por parte de los ayuntamientos de Ribadesella y Caravia, de la Federación de Cofradías de Asturias y de un grupo de 24 pescadores y armadores llastrinos, entre otros, durante su periodo de exposición pública.

La instalación prevista por la compañía Mar Abierto S. L. ocupará, de salir adelante, una superficie que rondará las 35 hectáreas y generará hasta 60 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, según apuntó hace meses Manuel Serrano, uno de los promotores de esta iniciativa en la que participa con un 25% de la sociedad la Cofradía de Lastres, la única de Asturias que no está integrada en la federación.

El rechazo por parte de ayuntamientos, cofradías, ecologistas y otros colectivos ha llevado a Vizcaíno a reconocer que «no soy especialmente optimista» respecto a que el proyecto salga adelante. Y no porque no vaya a superar el estudio de impacto ambiental al que le va a someter la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente –la empresa ya realizó uno previamente–, sino porque la iniciativa no es bien recibida en Asturias. Esto le lleva a afirmar que «es posible que acabemos comiendo unos excelentes mejillones del Cantábrico cultivados en el País Vasco, porque en Asturias es probable que la iniciativa no salga adelante por la oposición frontal de pescadores y ayuntamientos». Y es que considera que la paciencia de la empresa tiene un límite y que no va a dedicar meses y años a buscar un espacio del litoral asturiano donde le dejen ubicar la planta de cría de mejillones. «La empresa está descorazonada y es posible que se marchen», apunta. En aguas de Valdés ya intentaron instalarse y desistieron de hacerlo tras el rechazo de los pescadores locales. Y es que la empresa tiene claro que no quiere desarrollar su proyecto en un lugar donde no sea bienvenido.

El director general de Pesca asegura que comprende las dudas que ha podido generar esta instalación en ayuntamientos y pescadores, pero añade que «a quienes han querido les hemos explicado este proyecto» que, en opinión de Pesca, no genera afección a la costa y puede ser un generador de empleo, además de aportar beneficios al sector pesquero. Algo en lo que no coinciden pescadores, ecologistas y el Cepesma. Los primeros, porque consideran que privatiza una parte del mar y que no se han analizado sus consecuencias sobre la pesca, los segundos temen que las aguas y la costa se puedan ver afectas por los residuos que genere la planta y los terceros hablan de que los mejillones pueden colonizar las rocas donde crecen los percebes.

Vizcaíno no comparte estos argumentos y como ejemplo pone la vecina Galicia. «Allí hay unas 3.000 bateas, algunas frente a playas espectaculares, y no llenan sus aguas de residuos», indica. También incide en que «a dos millas de distancia de la costa, que es donde se quiere instalar la planta de cría de mejillones, no es algo que se vaya a ver por la propia estructura de las bateas y las heces de los mejillones tampoco van a llegar a las playas».

El director general de Pesca destaca que la cría de mejillones «genera tanto empleos directos como indirectos». Y recuerda que «España está entre los primeros productores mundiales, con cerca de 300 toneladas al año». Se cultivan, entre otros lugares, en Galicia y Cataluña.

2.400 toneladas al año

En la memoria presentada en su día por la empresa se indica que el proyecto pretende ocupar, «para ser rentable», una dimensión marítima de 34 hectáreas. El cultivo de mejillón previsto se realizará en la superficie del mar. Para ello se contempla colocar cinco líneas de 160 metros lineales de tubos flotadores cada una –fondeados con bloques de hormigón de 10 toneladas– desde donde colgarían las cuerdas de nailon de 12 metros de longitud donde crece este bivalvo.

La previsión de la empresa pasa por desarrollar el proyecto en dos fases. La primera, de prueba o planta piloto, se desarrollaría durante los diez o doce primeros meses de la mejillonera. En esta etapa inicial se trataría de comprobar la viabilidad del proyecto a través de la producción de mejillón fresco. El coste inicial sería de 252.600 euros. La segunda fase, de desarrollo completo de la granja, se llevaría a cabo en los cuatro primeros años para conseguir la ocupación total del espacio de cultivo y obtener una producción de 2.400 toneladas de mejillón anuales en los 12.000 metros cuadrados que ocupará la instalación. Los bivalvos, dependiendo del desdoble, tardarán de siete a catorce meses en criar, según figura la memoria.

Desde la empresa, con capital asturiano y gallego, defendieron en su día que la iniciativa que quieren desarrollar en aguas del Principado es de acuicultura extensiva, por lo que consideraron que solo era necesario presentar una evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. El Principado estimó a principios de año que la actuación debe ser sometida a un proyecto de impacto ambiental exhaustivo para determinar su posible incidencia sobre la costa y la pesca de Caravia.

Aunque supere este trámite, si persiste el rechazo que genera la iniciativa en pescadores y ayuntamientos de la zona, Vizcaíno indica que la empresa «ya no va a buscar ningún otro sitio de Asturias» para desarrollar su proyecto. Por este motivo no es de extrañar que, de darse este escenario, opten por marcharse a desarrollar su iniciativa en aguas de otra comunidad autónoma del Cantábrico.