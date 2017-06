«Ribadesella lleva fuera de los planes de saneamiento del Principado décadas»

«Satisfecha» con el trabajo realizado durante la primera mitad de la legislatura y decidida a abandonar la política en cuanto ésta termine, Charo Fernández Román (Ribadesella, 1965) no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar el diferente trato que, a su parecer, sufre por parte del Principado Ribadesella, concejo que ella gobierna, respecto a otros municipios asturianos. Reconoce que estos dos últimos años «fueron muy duros» y manifiesta sus enormes ganas de volver a dedicarse a su profesión, pero mientras ese momento llega, promete pelear por los derechos de sus vecinos.

Presupuestos aprobados, al fin.

Estoy muy satisfecha, pues aprobamos el proyecto que nosotros elaboramos, no hubo que hacer ninguna modificación. Aprobar el proyecto que tú llevas significa que vas a poder desarrollar lo que tú diseñaste para Ribadesella, algo sumamente importante. Quiero también dejar claro que nosotros negociamos con el PP en exclusiva, si luego la edil No Adscrita quiso apoyar el proyecto, es otra cosa. Hablamos con todos, pero lo que nos imponían significaba modificar nuestros planes, mientras que las condiciones que nos planteó el PP nos parecieron razonables.

Hubo una propuesta, la de ampliar el plazo de bonificación en el pago de multas de tráfico a personas con pocos recursos, que no aceptaron, ¿por qué?

Es que se trata de la Ley de Tráfico y, por tanto, no depende de nosotros, son leyes de rango superior las que regulan ese tipo de bonificaciones. De todas formas, intentaremos hacer lo que podamos, pues en todo el tema de pago de tributos y de tasas estamos dando las máximas facilidades que nos permite la ley.

¿Cuál es su parte preferida del proyecto que acaban de aprobar?

Me ilusionan muchas cosas, pero quizás me quedaría con una de las que llevamos tiempo intentando sacar adelante, que es el tema de la mejora energética del Cobayu mediante la actuación en las fachadas. Se trata de una inversión tripartita, tiene que poner dinero el Ayuntamiento, el Principado y el Estado. Si nosotros no aprobamos una partida, no nos van a dar las ayudas, como insinuó el portavoz de Pueblu en el Pleno. Del mismo modo, cuanto más pongamos, más nos darán, por eso es importante para nosotros aprobar el presupuesto con una partida de 100.000 euros destinada a esta iniciativa.

También van a mejorar las fachadas del casco histórico.

Sí, es otro de los proyectos de los que más orgullosa me siento. Para esto tenemos reservada una partida de 50.000 euros y nuestra idea es ver cómo funciona este año, mantenerlo en próximos ejercicios y seguir intentando mejorar nuestro casco urbano, que bastante deteriorado lo tenemos por esa excesiva protección del Principado. Luego está también la senda de Tito Bustillo, que es la inversión más cuantiosa del presupuesto, aunque no la más cuantiosa de lo que se va a hacer en Ribadesella, pues tenemos el área de desembarco de canoas, que se hará con cargo al remanente. Son actuaciones que van a cambiar la fisionomía de Ribadesella y eso es bastante ilusionante.

Se acerca la fiesta de las piraguas, ¿alguna novedad este año?

Sí, estamos pactando con los hosteleros y tenemos todavía que concretarla, pero queremos sacar adelante una iniciativa centrada en disminuir las toneladas de basura que se recogen y ser un poco más ecológicos. La idea es hacer vasos reutilizables que el cliente adquiere por un euro en los establecimientos y puede usar en el resto de locales. Si finalmente lo devuelve, recuperaría su euro. Además, como novedad, este año Ribadesella y Las Piraguas estarán presentes en la revista oficial de los Sanfermines. Desde Turismo llevamos un año promocionando Ribadesella en País Vasco y especialmente Navarra, pues es una comunidad con alto poder adquisitivo y está relativamente cerca.

¿Cómo es su relación con el resto de ayuntamientos del Descenso tras lo ocurrido en Fitur?

Fueron una serie de malentendidos que se encadenaron. Nosotros desde que entramos en el Consistorio estamos reivindicando ese papel protagonista de Ribadesella en Las Piraguas, pues parece que estábamos como de lado. Ribadesella es imprescindible en este evento y esa proporcionalidad no estaba contemplada en el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), pues se hacían muchas actividades en Parres y pocas aquí. Con protagonista me refiero a lo relacionado con la organización del Descenso, porque cualquiera que hable de piraguas piensa en Ribadesella.

El verano a la vuelta de la esquina y el paseo de Santa Marina sigue sin arreglar...

El pasado jueves recibí una llamada de la Demarcación de Costas, que si bien habían quedado en ponerse manos a la obra de forma inmediata, me comunican que no van a arreglar el paseo. Se agarran a un convenio que firmó este Ayuntamiento en el 2001 en el que dice que se hace cargo del mantenimiento salvo en caso de grandes temporales y ellos consideran que el deterioro no se debe a un temporal, sino al funcionamiento normal de la playa. Yo me manifesté en contra, pues estamos viendo que en el resto de los municipios Costas hace inversiones y aquí incluso se habían comprometido a poner un módulo de baños en la playa de La Atalaya y lo vamos a tener que poner nosotros. El paseo tendremos que arreglarlo nosotros, pero no es fácil encontrar las piezas de la barandilla y no tenemos personal, pues dependemos de talleres de empleo, así que no sé cuándo lo podremos tener finalizado.

Sigue también pendiente el arreglo del puente.

Habíamos pedido la unificación de las aceras en uno de los lados y desde Carreteras hicieron un proyecto, pero no nos convencía, pues no se aumentaba el ancho de la acera y dos sillas de ruedas no podían cruzarse. Propusimos que estudiaran ampliar la plataforma del puente por los dos lados y ahora lo están estudiando.

¿Cómo va la demolición de la Nave Delfa?

Se adjudicó la pasada semana, firmaremos a principios de ésta el contrato y a partir de ahí disponen de un plazo de seis semanas para la demolición. Esperamos que en julio los trabajos estén terminados.

¿Y el aparcamiento en altura?

Ahora mismo tenemos encargado el diseño estético de la envolvente del aparcamiento y una adaptación del interior. Queremos ver cómo funciona el aparcamiento de la Nave Delfa y comprobar que, como pensamos, no es la solución definitiva para el aparcamiento en Ribadesella. Una vez tengamos ese nuevo proyecto redactado, después del verano, comenzaremos a tratarlo en comisiones para intentar llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición.

¿Sigue decidida a dejar la política cuando acabe la legislatura?

Sí, y cada día me reafirmo más. Quiero vivir y no quiero más problemas. Sigo pensando que por un cargo público tendría que pasar todo el mundo, para que sepa lo que hay al otro lado, y también que aquí entramos con una maleta. Estos dos años fueron muy duros, no solo por la traición a principio de legislatura -la marcha de la edil Verónica Blanco-, sino por el rechazo por parte del partido y el expediente que se me abrió, nunca pensé que las cosas podrían ser así.

¿Qué le gustaría ver terminado antes de irse?

Tengo unos cuantos objetivos que pretendo cumplir. Entre ellos, dejar Ribadesella en la posición privilegiada que tiene ahora económicamente, sin deudas. Dejar aprobado el PGO es una prioridad, así como intentar solventar el tema del aparcamiento y arreglar el puente. En tema de obras, espero poder construir la nave del Servicio de Obras en los próximos meses, aparejada a la actuación de la senda de Tito Bustillo que cambiará completamente esa margen del Sella. Hay bastantes más temas, quizás más pequeños, pero con gran importancia para nosotros, como el área de canoas y las mejoras en el saneamiento y la traída de aguas. Son cosas que no se ven, pero son fundamentales y Ribadesella lleva fuera de todos los planes del Principado desde hace décadas, pero se sigue cobrando el canon de saneamiento. Es una injusticia y una falta de proporcionalidad con el resto de concejos que creo, debe empezar a solventarse.