Foro acusa a la alcaldesa de Ponga de «favoritismo hacia los suyos»

Foro acusaba ayer a la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, de incurrir en una actitud de «favoritismo» y de «partidismo mal entendido» hacia algunos miembros de su grupo político. La portavoz del grupo municipal en el consistorio de la localidad, María del Carmen Sánchez, señalaba en un comunicado que la regidora «hace la vista gorda» ante la construcción de una nave ganadera en Cobiello que «no se ajusta nada al proyecto inicial».

Según Sánchez, «no se inicia un expediente sancionador por tratarse de uno de los suyos, ya que la acompañaba en la lista electoral en los pasados comicios municipales». La portavoz de Foro afirmó que esta actuación es «un claro ejemplo de partidismo mal entendido» y añadió que «todos los vecinos han de estar sometidos a las mismas leyes y normas, así como a los mismos derechos». Sánchez apuntó que «se hace un favoritismo a sabiendas de que está todo mal y que la nave ni siquiera tiene depósito de purines».

«La licencia está correcta»

La acusación de Sánchez suscitaba el enfado de la alcaldesa de Ponga, quien aseguró que «no entra en los conflictos ni en las descalificaciones realizadas permanentemente por María del Carmen, por el exalcalde inhabilitado, Cándido Vega, y la ex alcaldesa, doña Mercedes,» y recordó que «estos últimos tienen causas abiertas en el Tribunal de Cuentas».

Alonso aclaró que la referida es «una edificación realizada por una persona particular, no por un concejal ni una persona que ostente ningún cargo en el Ayuntamiento» y aseguró que «el expediente está correcto, que la portavoz del grupo municipal de Foro es plenamente consciente de ello y que se ha requerido lo procedente a este vecino para continuar con la tramitación». La regidora de Ponga ratificó asimismo que «la licencia otorgada en su día no contradice el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y en cuanto a las condiciones particulares, se exigen de forma expresa los mismos requisitos que el órgano autonómico».

Alonso se mostró sorprendida ante esta nueva acusación de Foro y alegó que «hace un mes y medio que María del Carmen Sánchez, en calidad de concejala, llevó copia del expediente de la obra a la que está aludiendo». La alcaldesa de Ponga manifestó que tuvieron «tiempo más que suficiente para revisarlo convenientemente» y para evitar de esta forma «meter la pata una vez más».