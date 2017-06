El Ayuntamiento rechaza pagar los seis millones que le pide el Palacio de Luces

El equipo de gobierno de Colunga que encabeza el socialista Rogelio Pando votará hoy en contra de la reclamación presentada por el hotel Palacio de Luces en la que le pide 6 millones de euros al Ayuntamiento como compensación por no haberse desarrollado el convenio urbanístico alcanzado en 2004 por el Consistorio y la sociedad propietaria de este negocio turístico. El acuerdo no se llegó a realizar al rechazar en 2014 la CUOTA el PGO elaborado por el Ayuntamiento por prever éste «un crecimiento insostenible» en el concejo.

Aquel convenio alcanzado entre la Administración local y la sociedad propietaria del Palacio de Luces permitía recalificar varias fincas rústicas situadas en el entorno del hotel para que la empresa pudiese construir en ellas. Algunas fuentes consultadas por este diario apuntan a que la previsión era levantar «entre 18 y 20 chalés» en estas parcelas.

Pando manifestaba ayer que la reclamación del hotel se apoya en «un convenio que no existe» tras no aprobar la CUOTA aquel PGO y, por tanto, para el alcalde «no tiene valor». «Como no salió adelante el PGO aquel convenio quedó extinguido», estima Pando. Sobre lo que no quiso pronunciarse el regidor es si en el futuro documento urbanístico del concejo se incluirá un convenio similar al que ha originado la reclamación por parte del hotel, aunque sí avanzó que el futuro texto no se parecerá a su predecesor ya que «los tiempos son distintos». Aquel PGO desestimado por la CUOTA preveía levantar hasta 3.000 nuevas viviendas en el municipio.

En lo que sí que fue rotundo el alcalde es en que no se plantea negociar con la sociedad propietaria del hotel para llegar a un acuerdo.

Valorado «en 2 millones»

El edil de Foro, Miguel Hornillos, también rechaza la petición del hotel y afirma que desde la sociedad propietaria «valoraron en 2 millones de euros» el precio de aquellos terrenos donde tenían previsto levantar cerca de una veintena de chalés para su posterior venta.

Fuentes próximas al hotel indicaban ayer que siguen considerando que es posible llegar a un entendimiento con el Ayuntamiento. También que, pese a que Colunga carezca de PGO, es posible realizar una modificación puntual de las normas subsidiarias para permitir la realización del convenio urbanístico al que llegaron el Ayuntamiento y la sociedad en 2004. De no alcanzar un acuerdo todo apunta a que serán los tribunales los que determinen quién tiene razón y si el Ayuntamiento debe abonar, o no, una cantidad económica al Palacio de Luces.