Llanes licita por tercera vez su Plan General tras una nueva impugnación de los arquitectos

El Ayuntamiento de Llanes vuelve a iniciar por tercera vez en menos de cuatro meses el proceso para licitar los trabajos de redacción de su futuro Plan General de Ordenación (PGO). El motivo: una nueva impugnación presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias contra el documento ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Así lo anunció el alcalde Enrique Riestra, quien avanzó que ayer mismo se abría de nuevo el plazo para que las empresas interesadas en redactar el PGO presenten sus ofertas. Podrán hacerlo hasta el próximo 17 de julio. Aunque el Ayuntamiento no lo indicó, se presupone que se mantendrá el precio de licitación de las dos anteriores convocatorias, fijado en 375.100 euros, así como el plazo de ejecución de estos trabajos, que asciende a 48 meses. El documento ha vuelto a ser remitido al Diario Oficial de la Unión Europea para reanudar el proceso de licitación. Esta decisión se ha adoptado ya que, según el alcalde, «se dilata más el proceso esperando a que resuelva el Tribunal que realizando las correcciones» y volviendo a sacar a licitación la redacción del PGO.

En un comunicado Riestra aseguró que la impugnación del Colegio de Arquitectos se refiere a frases que ya se incluían en los pliegos de anteriores contratos del PGO, tanto los elaborados por el actual equipo de gobierno como los realizados por el PSOE, pero que en aquellas ocasiones estas frases que presuntamente no deberían figurar en el contrato no fueron recurridas por los arquitectos. «Que las nuevas sugerencias del Colegio no se hayan planteado en el primer recurso, y se hagan nuevas alegaciones ahora, sólo puede deberse a un aparente olvido de los arquitectos», ironiza el alcalde el Llanes. Riestra explica a su vez que «la decisión del equipo de gobierno de atenderlas, sin esperar a que sea dirimido por el Tribunal de Recursos Contractuales, sólo responde al interés de este Ayuntamiento por no acumular más dilaciones en la tramitación». Y es que redactar un nuevo PGO era la principal promesa electoral de los cuatro partidos que forman el actual equipo de gobierno, tras el rechazo social que generó el Plan General aprobado por el PSOE unos meses antes de las elecciones municipales y que le acabó costando, primero, perder la mayoría absoluta en los comicios y, después, el gobierno municipal. Pese a ello, alcanzado el ecuador de la legislatura, aún no se han llegado a adjudicar los trabajos para elaborar este texto urbanístico y son numerosas las voces del sector que consideran imposible que se apruebe de forma definitiva el PGO antes de las elecciones locales de mayo de 2019.

Asesor urbanístico

El regidor llanisco carga contra el Colegio de Arquitectos, a quien acusa de buscar «paralizar una de las demandas vecinales más importantes de nuestro concejo». Basa sus aseveraciones en que «el Colegio solo ha presentado tres recursos al Tribunal Administrativo, dos de ellos contra el Ayuntamiento de Llanes». También se refiere el alcalde a que el asesor en materia de Urbanismo del Colegio es la misma persona que estuvo contratada como arquitecto auxiliar por el Ayuntamiento llanisco de forma «presuntamente irregular» entre 2006 y 2015 con dos contratos menores por los que percibió «más de 4.000 euros mensuales» hasta recibir del Consistorio cerca de 500.000 euros durante ese periodo.

Para el alcalde de Llanes «es sospechoso, que todos los recursos que interpone el Colegio sean contra estos pliegos, y no se haya impugnado ni uno sólo de los pliegos de condiciones de los anteriores planes, que contenían textos idénticos a los que ahora se impugnan, y que sin embargo fueron paralizados por los tribunales». «Sólo se puedo calificar como un acto de mala fe, afirma el regidor, «que el mismo día que se nos remite una carta animándonos a modificar de oficio la frase mencionada, se impugne (la licitación de la redacción del PGO) ante el Tribunal de Recursos Contractuales».