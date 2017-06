Pescadores y ocleros, más cerca

Hay luz al final del túnel. El enfrentamiento entre los recolectores de ocle de arribazón y los pescadores que el próximo 1 de julio iniciarán la práctica del arranque podría terminar con buen pie. Representantes de ambos sectores se daban cita ayer por la tarde en la sede de la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes. Lo hacían con la intención de mantener una reunión que finalmente se pospuso para el viernes debido a la ausencia del alcalde, Enrique Riestra, quien aseguró no tener constancia de haber sido invitado a la misma.

«Queremos que el alcalde venga a dar la cara y nos diga a nosotros eso de que defiende solo a los recolectores. Que se retracte, pues tiene que representar a todos los llaniscos, no solo a un sector», señaló el presidente de la cofradía, Ángel Batalla. También manifestó su intención de llegar a un entendimiento con los recolectores y se comprometió a «hacer que se cumpla a rajatabla» el acuerdo que se adoptó en la reunión mantenida en Gijón hace unas semanas entre ambas partes, el regidor llanisco y el secretario general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno. Un acuerdo por el que, durante un periodo de prueba de dos años, solo podrían arrancar ocle en la mar ocho barcos procedentes de los puertos de Llanes, Bustio y Ribadesella, con un cupo total de 1.300 toneladas de algas.

Por su parte, el presidente de la asociación Ocleros del Oriente, Juan Carlos González, también hizo pública su intención de llegar a un punto intermedio. «Si lo que dice el presidente de los pescadores es verdad y se cumple, podemos hablar, pues a eso vinimos», aseveró.

Este acercamiento de posturas, no obstante, tardó en llegar, pues antes de que los ánimos se calmasen, se vivieron verdaderos momentos de tensión entre ambas partes en los pasillos de la rula que, por fortuna, no fueron a más.

Presuntas amenazas

Entre las acusaciones y críticas que se cruzaron ambos sectores hubo una que llamó la atención, y es que algunos pescadores y propietarios de barcos aseguran haber recibido amenazas telefónicas. Uno de ellos es Antonio Oves. Este vecino de Celorio que se dedica a la recogida de ocle de arribazón y al arranque, explicaba ayer a EL COMERCIO que «Ocleros del Oriente no me representa a mí, ni a muchos de mis compañeros que llevan, como yo, casi toda una vida viviendo de esta materia prima». Recalcó también que «lo que no se ha tenido en cuenta es que no son solo los recolectores quienes tienen derecho a beneficiarse» de las algas. También están, insistió, «las familias de los buzos, las de los marinos y las de todos aquellos que se puedan ver beneficiados de una u otra forma por esta actividad. No es justo hacer de esta iniciativa una guerra usando como pretexto o arma el daño a las familias del arribazón», afeó. Oves aseguró también haber recibido llamadas «con el objetivo de coaccionarnos y con amenazas de dañar nuestros barcos. Nosotros no señalamos con el dedo como ellos», criticó, y reconoció también que «son tan solo unos pocos los que usan estos métodos para presionar». Por último, manifestó no entender «esas ganas de politizarlo todo con el objetivo de sacar provecho mediático» e instó a ambos bandos a «vivir en paz y sin conflictos».

Además, los ediles de Foro y el PP Marián García de la Llana y Juan Carlos Armas se desmarcaron del comunicado en el que Riestra mostraba su apoyo a los recolectores. «Debemos defender a todos los llaniscos por igual y creo que ambos sectores pueden convivir», apuntó De la Llana.