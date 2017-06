Risas para todas las edades en Lastres

Dicen que lo mejor de la vida está en las pequeñas cosas y esta filosofía la sigue a rajatabla Roca Suárez, dramaturgo ovetense de 40 años, que ayer arrancó las carcajadas de pequeños y mayores en la residencia de Lastres. Unas pinzas, una cuerda, una caja de goma EVA y una almohada le bastaron para deleitar a su entregado público. Los 14 escolares del Colegio de Lastres fueron los más participativos, pero en el salón de actividades del centro todos disfrutaron como niños. Esta lúdica cita formaba parte del programa 'Encuentro Intergeneracional: Entre Lastres hay luces', que pusieron en marcha, hace unos meses, el Centro Polivalente de Recursos ERA de Lastres junto al Instituto de Educación Secundaria de Luces y el Colegio Público Matemático Pedrayes. El objetivo: estrechar vínculos entre generaciones.

«La mirada de los mayores es como la de los niños: no te juzgan, solo disfrutan de lo que ven». La cita célebre del dramaturgo creador del espectáculo 'Pinzas' describía a la perfección lo vivido en el salón de la residencia. Las carcajadas y las sonrisas eran la prueba viva de ello y la ovación que se llevó Suárez al final de la obra de títeres y estilo 'clown' lo certificaron. «La gocé como el que más, me maravilló. Ha sido un humor sencillo, pero muy inteligente», explicaba Simón Luis Gallego del Valle, uno de los residentes más nuevos del centro con 95 años. El anciano, con la actitud tan juvenil como la de un chiquillo, no podía evitar emocionarse al hablar de su amplia familia. «Tengo 17 nietos que me vienen a ver siempre que pueden. Pero la actividad con los niños hoy me ha encantado, porque a muchos los conozco, son vecinos. De hecho, iré el domingo a comulgar en la comunión de uno de ellos», apuntaba Gallego del Valle. Su sentir era el mismo que compartían los pequeños, como Lucía Montoto de 9 años. Esta escolar de Lastres ya había participado en más actividades de la residencia y siempre se lo pasa «genial». Además, Montoto ya ha hecho amigos en el centro y le ha encantado volver a verlos.

Aunque sin duda, el foco de atención de los niños lo acaparaba Roca Suárez y su estrafalario personaje, quien deleitó a su público con un baile casi idéntico, salvo planeadas torpezas, al del final de la película 'Dirty Dancing'. Junto a Suárez, la familia Pinzas formada por el padre Pepe, la madre Pepita y el hijo Pepito. Su historia narraba una vivencia habitual en cualquier hogar: un padre preocupado por el futuro de su hijo que le impone la profesión familiar como única salida. El relato le sonará a los más pequeños en unos años, pero los veteranos sabían bien de que hablaba Suárez en su espectáculo. «Sabía que Roca podría hacer una obra que enganchara tanto a los niños como a los mayores», explicaba Manuel del Rivero, director de la Casa de Cultura de Colunga y organizador del evento. Una idea que compartía José Antonio Luna, director de la residencia, que añadía que «estas relaciones son un estímulo terapéutico» para los ancianos. «Les acercamos la infancia a sus vidas diarias y su cara es impagable», apuntaba la directora del Colegio de Lastres, Lidia Granda, que estaba «encantada» de ser parte de esta iniciativa.