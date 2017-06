«Con las algas están creando una guerra política», critica Riestra

«¿Por qué durante los 29 años de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento no se planteó la posibilidad de introducir el arranque en la costa llanisca y ahora sí? No creo que sea una casualidad. Con las algas se está creando una guerra política». El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, se mostraba ayer molesto con la situación que se está generando en torno a la extracción de ocle en el concejo, así como con las críticas vertidas por los pescadores, quienes le acusan de posicionarse a favor de los recolectores de arribazón, dejándoles a ellos de lado.

Posicionamiento del que se desmarcaron los concejales de Foro y el PP Marián García de la Llana y Juan Carlos Armas. «En Vecinos por Llanes no somos de medias tintas. Sería muy fácil decir que estamos con los dos sectores, porque todos son llaniscos, pero cualquier persona adulta sabe que eso no dejan de ser palabras. Yo no estoy ni con los ocleros ni con los pescadores, sino por defender un recurso natural que se venía dando y que tenía unas repercusiones socioeconómicas en el concejo», manifestó el regidor, quien insistió en la necesidad de elaborar «un estudio real y un plan estratégico».

Respecto a su ausencia en la reunión convocada para la tarde del martes, Riestra recalcó que no había recibido invitación por parte de ninguno de los dos bandos e indicó que tampoco la recibió para el encuentro que está previsto celebrar mañana.