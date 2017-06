Colunga considera que no se ha ocasionado ningún daño al Palacio de Luces

«No se entiende acreditado daño alguno, ni su valoración. Aún cuando resultara efectivo el daño, no obedecería a un incumplimiento municipal del convenio». Estas fueron las palabras esgrimidas ayer en el Pleno municipal por el alcalde de Colunga, Rogelio Pando, para defender su rechazo a la reclamación de seis millones de euros realizada por la propiedad del Palacio de Luces como compensación por no haberse desarrollado el convenio urbanístico alcanzado en 2004 entre ambas partes. Éste permitiría a los dueños del negocio turístico recalificar varios terrenos para construir viviendas en ellos. Un rechazo al que se unieron, de forma unánime, todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

«La normativa imposibilita la indemnización de los daños que se pudieran derivar de la reducción o pérdida de aprovechamientos urbanísticos y supuestos de convenios urbanísticos cuando no tiene lugar la aprobación definitiva del planeamiento», aseveró Pando, para reforzar su postura.

Solo la portavoz del grupo municipal popular, Cristina Alonso, matizó un punto de la resolución que planteaba el equipo de gobierno. Y es que, a su parecer, «sí que hubo un incumplimiento del contrato. Lo que pasa es que la cantidad que pide el Palacio de Luces nos parece desorbitada, por ello votaremos para rechazarla», manifestó la edil del PP, quien insistió en que «no se puede firmar algo si no sabes que lo vas a poder cumplir, por lo que la propiedad está en su derecho de protestar».

IBI y bicicletas

El de la reclamación por parte de los dueños del negocio turístico no fue el único punto desarrollado durante la sesión. El portavoz municipal de Foro, Miguel Hornillos, había presentado una moción para debatir acerca de la posibilidad de rebajar el IBI de cara al próximo ejercicio, pero la edil socialista Sandra Cuesta le instó a aplazarla unos meses hasta que comenzasen a elaborarse los presupuestos. Pese a que Hornillos insistió en que era «ahora» el momento adecuado, pues «los presupuestos quizás no se elaboren hasta 2018 y entonces sería demasiado tarde», el equipo de gobierno no quiso ratificar la moción.

Sí que aceptaron debatir acerca de la propuesta, también presentada por Foro, de instalar aparcamientos de bicicletas en distintos puntos del concejo. Una propuesta que, según manifestó Cuesta, llega tarde, «pues la mayoría de los emplazamientos a los que hace referencia la moción ya cuentan con estacionamiento para bicis. No obstante, si en un futuro la ciudadanía demanda más, lo tendremos en cuenta», aseguró.