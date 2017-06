El gobierno de Llanes ve complicado tener aprobado el PGO en este mandato

El equipo de gobierno de Llanes da por hecho que va a tener serias dificultades para poder tener aprobado de forma definitiva el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del concejo en este mandato. Así se desprende de las valoraciones realizadas ayer por el alcalde y los portavoces de Foro Asturias y Partido Popular tras el último retraso en la licitación del documento, como consecuencia de un nuevo recurso interpuesto contra los pliegos del contrato por el Colegio de Arquitectos de Asturias.

El documento ha sido ya corregido y, si no surgen nuevos inconvenientes, los trabajos de redacción estarán adjudicados a finales de julio o principios de agosto y restarían apenas 21 meses para la conclusión del mandato y la celebración de unos nuevos comicios locales en mayo de 2019. Esto hace a los gobernantes de Llanes apuntar ya de forma pública las dificultades que van a tener para poder dejar el documento aprobado de forma definitiva. «La dilación existe, eso es una realidad», manifestaba ayer a este respecto el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, quien añadió que si en este mandato el PGO «no se aprueba» de forma definitiva, sí quedará, al menos, «encaminado». Y es que el regidor considera que los plazos de tramitación del documento, en gran medida, «van a depender de cuántos intereses haya en que no salga» adelante el planeamiento.

Respecto al último recurso del Colegio de Arquitectos, el alcalde considera que «es muy extraño que en el primero recurso no incluyesen estos aspectos» que se recogen en la segunda reclamación. Según recalcaba el regidor, el texto está copiado del contrato elaborado por el PSOE en 2008 para contratar el PGO anterior y no fue recurrido entonces por los arquitectos. «Hay que recordar que el Colegio de Arquitectos exigía premura para que Llanes tuviese un planeamiento, pero ellos no son capaces de incluir en un mismo recurso todos los aspectos que solicitan corregir», ironizaba ayer el alcalde.

«Sorprendidos» se confesaban también los ediles y portavoces de Foro y PP en el gobierno municipal tras este nuevo recurso del Colegio de Arquitectos que ha supuesto otro retraso en la tramitación del PGO. «Alegan sobre cosas a los que no se refirieron en el primer recurso, cuando son párrafos idénticos a los del contrato del plan hecho por el PSOE, que no recurrieron. El texto del pliego de condiciones que antes valía ahora parece que no», manifestaba ayer el popular Juan Carlos Armas, quien añadía que «no estamos libres de que nos vuelvan a presentar otra alegación, es algo que contempla la ley». Armas también indicó que en el ejecutivo local cuentan, al menos, con aprobar de forma inicial el PGO antes de que acabe este mandato.

En una línea similar se expresó la edil de Urbanismo y portavoz de Foro, Marián García de la Llana. «Avanzaremos en el PGO todo lo que podamos para dar seguridad jurídica al concejo», apuntó. Y respecto al nuevo recurso del Colegio de Arquitectos manifestó que este ha generado «un retraso con el que no contábamos» en la licitación de los trabajos para redactar el plan.