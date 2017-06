Ribadesella recurrirá a una grúa para retirar los coches mal aparcados

El Ayuntamiento de Ribadesella implantará un servicio de grúa para la retirada de vehículos mal aparcados si los conductores siguen sin respetar la zona prohibida para el estacionamiento, situada en las inmediaciones de la nueva glorieta del muelle, en la calle Manuel Caso de la Villa. Para luchar contra este tipo de infracción de tráfico y seguridad vial, en los próximos días se procederá a pintar en ese lugar un área antibloqueo, una zona de líneas amarillas cruzadas que incluso prohiben detenerse. Esta medida se adoptará después de comprobar que muchos conductores siguen sin respetar las tres señales verticales y la línea amarilla que impiden aparcar en paralelo a la ría.

Ahora bien, si las multas ni la zona antibloqueo tampoco funcionan, «tendremos que ir a una normativa un poco más drástica como la implantación de un servicio de grúa o llegar a un acuerdo con otro ayuntamiento donde ya exista este servicio para dar una solución rápida y evitar atascos puntuales como los ocurridos en la última Semana Santa», afirmó el teniente alcalde Pablo García. El concejal quiere poner punto final a tanta infracción vial, para que la nueva glorieta «siga funcionando tan bien como hasta ahora».

En este sentido, el teniente alcalde cree que la glorieta está perfectamente señalizada y aseguró que no piensa hacer caso a la petición de Ciudadanos, que esta semana pedía la mejora de su señalización. «Lo único que vamos hacer es pintar las mencionadas líneas antibloqueo para que la gente no aparque y obstaculice el giro de los vehículos en la glorieta. Todo lo demás son ideas de bombero que no nos llevan a ninguna parte, como el molido de las piedras de la playa o la construcción de un puente en Cuevas del Agua, propuestas que no tienen ningún sentido», añadió.

Pablo García recordó que la calle Manuel Caso de la Villa «no es ni una carretera nacional ni una autovía por la que se circula a grandes velocidades», sino una calle de tránsito urbano en la que es obligatorio llevar una velocidad más reducida, en la que hay pasos de cebra que obligan a reducir aún más la velocidad, situaciones que permiten ver perfectamente la existencia de esta rotonda. «Si colocamos señales verticales en su interior, como propone Ciudadanos, los vehículos de gran tamaño se van a encontrar con dificultades a la hora de completar el giro. De esta manera pueden invadir la glorieta sin temor a tirar una señal. Creemos que de esta forma es mucho mas funcional. De hecho ha recibido el visto bueno de Puertos y de todos los que han informado», contestó Pablo García.