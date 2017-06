«La batalla de Covadonga existió, pero hay muchos mitos en torno a ella»

El abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo Francisco Ballesteros Villar pondrá el broche de oro al III Ciclo de Conferencias de Covadonga. Hoy a las 19 horas en el Salón de la Casa Capitular, frente a la Basílica, Ballesteros expondrá 'Una hipótesis sobre la batalla de Covadonga'. Junto a su profesión, Ballesteros desarrolló su pasión por la historia y el montañismo en varios libros acerca del Naranjo de Bulnes o de la ruta del Cares, entre otros. En su repertorio no podía faltar Covadonga, porque «es un hito fundamental de la historia de Asturias» y por eso, narrará todo lo que ha estudiado en la conferencia.

-¿Dónde nace su interés por la naturaleza y su historia?

- Comencé a interesarme por esto de crío, cuando formaba parte del Frente de Juventudes. Luego continué con esta afición y, en lugar de hacer guías de montaña, opté por escribir monografías de sitios en los que he estado. Hablo de su historia, pero también de su geografía, etnografía, gastronomía...

-Publicó varios libros sobre el Cares o el Naranjo de Bulnes, pero le faltaba Covadonga...

- Naturalmente, era fundamental. No descubro nada nuevo si digo que es parte de nuestra historia como hito fundamental de donde nace la nación española.

-Hay muchos historiadores que han puesto en duda la veracidad de la batalla de Covadonga por sus parecidos con la de Delfos, ¿cree que existió realmente?

- Está claro que algo tuvo que haber, porque tan pronto como se supo de esta batalla, Munuza abandona inmediatamente Asturias y huye hacia la meseta. Si hubiera conservado el grueso de su ejército, ¿qué sentido tenía su huida?

-Cuanto menos se dice que hay varias exageraciones. ¿Comparte esta idea?

- Las crónicas alfonsinas son una gran exageración y se cayó en el extremo de magnificar la batalla. Es algo típico cuando un cronista se pone al servicio de un señor y no de la historia. Esto ha motivado que muchos historiadores optaran por negar la existencia de la batalla, pero por el mero hecho de que no hubiera sido como describen las crónicas, no significa que no ocurriera.

-¿Ha logrado desentrañar alguno de los mitos que rodean a la batalla de Covadonga?

- Se ha jugado mucho con la mitología de la batalla y algunos historiadores leyeron los documentos y después visitaron Covadonga. Para mí, es mejor invertir el método porque el conocimiento del territorio arroja mucha luz al asunto. El Pico de Priena es una auténtica lección de historia.

-Algunos historiadores afirman que el Rey Pelayo era más cántabro que asturiano. ¿Qué opinión le merece?

- No hay ningún documento que explique quién era Pelayo realmente. Lo que está claro es que buscó refugio en Asturias tras abandonar Córdoba y Toledo y fue bien recibido. Algún vínculo tenía que tener para refugiarse aquí y no en otro sitio.

-De todo lo investigado, ¿qué ha sido lo más relevante sobre la Batalla de Covadonga?

- Considero que lo más importante de Covadonga no es si la batalla fue grande o pequeña. El hecho es que a raíz de ella surgió un reino que impulsó la reconquista de la España visigoda.