Sanidad asegura que el Oriente dispone de suficientes ambulancias

El Área Sanitaria VI, correspondiente con la comarca oriental, dispone en la actualidad de veinte ambulancias, de las cuales diecisiete son dispositivos móviles continuos, dos lo son temporales y una más es un refuerzo introducido hace un año para aligerar el trabajo del resto. Una cifra que para el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, es más que suficiente, incluso de cara a la temporada estival que se avecina y su consiguiente llegada de turistas.

Una postura que no comparte la diputada popular Marifé Gómez, quien manifestaba ayer en el Pleno de la Junta General que «el transporte sanitario en el Área VI es insuficiente y no está adecuadamente dotado, en lo que respecta a la atención urgente y a la zona interior del Oriente. Esta última presenta unas características muy determinantes, como son la longevidad de sus habitantes, la dispersión de sus poblaciones y una orografía más que complicada». La política canguesa afeó, entre otras cosas, que el concejo de Cangas de Onís, pese a ser «uno de los que mayor incidencia de urgencias presenta», carece de Soporte Vital Básico y su ambulancia atiende, además de a la población del propio concejo, a la de los municipios de Ponga, Amieva, Onís, Parres y, en ocasiones, Cabrales. Criticó, asimismo, que este último concejo no disponga de transporte sanitario y recordó que «en 2016 los Lagos recibieron 830.791 visitantes y Cabrales otros 307.658».

Del Busto, por su parte, respondió a la diputada del PP indicando que «la ambulancia de Cangas de Onís funciona las 24 horas y tiene una media de 2,30 movimientos diarios. Asimismo, como ya le dije de forma oral y escrita al alcalde de Cabrales, los datos de actividad de su concejo, tanto históricos como actuales, indican que no hay necesidad de aumentar la dotación». Por último, el titular de Sanidad apuntó a que «para hacer una buena gestión hay que utilizar los datos, pues todo lo demás es despilfarrar el dinero público».