«Foro piensa más en clave electoral que en los vecinos de Llanes»

Una parte de los partidos que integran el gobierno municipal de Llanes ya está preparando el terreno de cara a las elecciones locales de primavera de 2019. Así lo ven en Vecinos por Llanes y a esto achacan el comunicado emitido el jueves por la teniente de alcalde y edil de Hacienda y Urbanismo, además de presidenta de Foro en el concejo, Marián García de la Llana, en el que se desmarcaba de la decisión del alcalde de recurrir el archivo en el juzgado de Llanes de dos denuncias contra ediles y exediles del PSOE llanisco por el programa Llanes Ayuda Solidaria y la firma de cerca de 300 contratos de la luz en un mismo día. Foro llegaba en su comunicado a «censurar» la actuación del alcalde Enrique Riestra en esta materia.

Para Vecinos por Llanes, formación a la que pertenece el regidor, el comunicado de Foro contra sus socios de gobierno tiene un claro fin electoralistas con el objetivo de ir marcando ya distancias con respecto al partido que ostenta la Alcaldía. Para Vecinos este comunicado y otros anteriores emitidos por De la Llana tratan de sacar «rendimiento político y electoral y quedar bien con alguno de los altos funcionarios del Ayuntamiento para abonar el terreno por si algún día cae la breva de ser alcaldesa».

El partido del regidor califica de «triste» esta actitud y pide a la teniente de alcalde que se aclare «y no diga una cosa en privado y ora diferente de cara a la galería». «Si realmente quiere llegar a la Alcaldía, no creemos que el modo de conseguirlo sean los comunicados, besos y abrazos, si no trabajando y demostrando que es usted capaz de resolver los problemas de sus concejalías. No nos gustaría como miembros del equipo de gobierno, tener que secundar al PSOE en su petición de dimisión en las concejalías de Hacienda y Urbanismo, como ha ocurrido recientemente», advierte Vecinos en un comunicado.

En este mismo escrito califican la decisión de De la Llana de desmarcarse de estas últimas acciones de «deslealtad y una falsedad impropia de un miembro de un equipo de gobierno, que rubricó con su firma un pacto en el que se comprometía a regenerar y revitalizar tanto el sistema democrático como la credibilidad de la política y de aquellos que participamos en ella. ¿Desde cuándo la posición política de un responsable público es el desmarque?», se preguntan en la formación que ostenta la Alcaldía.

Contra las prácticas

Desde Vecinos por Llanes también quieren resaltar que las denuncias realizadas por el Ayuntamiento y encabezadas por el alcalde contra miembros del anterior gobierno municipal socialista no se dirigen hacia las personas, sino «contra las prácticas, poniendo en conocimiento de los tribunales las posibles irregularidades que se detecten y siguiendo el procedimiento hasta el final». También que «cuando hay dinero público por medio, dinero que proviene del esfuerzo de los vecinos, y además la credibilidad de la Administración queda en entredicho, las actuaciones para corregir esos comportamientos han de ser firmes, y es la propia Administración la primera interesada en, al menos, sanear su dignidad». «Y eso es lo que el alcalde, con la legitimidad que le otorga el cargo, ha hecho en nombre de los llaniscos en varios procedimientos. Ni más ni menos que cumplir con su labor, defendiendo el dinero público. El dinero de todos», indican.

En este sentido el partido que encabeza Enrique Riestra devuelve las críticas de Foro sobre el uso que hace del dinero público en acciones judiciales y apunta a que De la Llana ha solicitado nuevas liberaciones para concejales del gobierno -se supone que ediles de Foro-, o que ha utilizado fondos municipales para viajar a Madrid y «encargar al mejor despacho de abogados un informe a cualquier coste» que aporta las mismas conclusiones que las emitidas por el abogado consistorial.

Desde Vecinos por Llanes se preguntan si a sus socios de gobierno les guía el interés general y reclaman a la teniente de alcalde que «piense menos y haga más».