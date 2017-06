«El PSOE está utilizando todos los medios para frenar el Plan General»

Enrique Riestra hace balance de esta legislatura a apenas unos días de que se cumplan dos años del gobierno cautripartito en el Ayuntamiento de Llanes. Un periodo, especialmente durante el último año, en el que desde Foro Asturias se han marcado diferencias con Vecinos por Llanes, partido que encabeza el propio alcalde y quien atribuye estas críticas a su actuación a movimientos preelectorales. De estos dos años destaca la labor realizada en materia económica por el gobierno local y culpa al PSOE de frenar un nuevo PGO.

¿Cómo está la crisis en el gobierno de Llanes?

Crisis hay en el PSOE. Lo que tenemos nosotros son diferentes formas de pensar. Foro y PP están en proceso de fusión de cara a las próximas elecciones y están practicando el 'buenismo' frente a Vecinos por Llanes, que está cumpliendo sus compromisos sin pensar en las próximas elecciones. Nosotros no pensamos en nada más que en hacer las cosas bien ahora. Somos partidos distintos y hay diferencias sustanciales, pero en el día a día las distancias son menores.

LAS CLAVES GESTIÓN ECONÓMICA «Se ha conseguido un remanente que es un éxito y se puede comparar con el de cualquier ayuntamiento de España» PRESUPUESTOS MUNICIPALES «El que el interventor se niegue a hacer los presupuestos es una prueba del boicot que estamos sufriendo»

En Foro no apoyan ahora que se denuncie a ediles de la pasada legislatura.

Estas acciones que se están llevando a cabo son mejoras para el futuro. Se acabó el todo vale. Hay concejales del PSOE de la anterior legislatura que ahora no podrían presentarse a cargo público, según sus estatutos, al abrírseles juicio oral.

Esta misma semana un recurso del Colegio de Arquitectos ha vuelto a retrasar la licitación del Plan General, uno de los principales compromisos del actual gobierno a su llegada al Ayuntamiento.

En Asturias no creo que nadie se sorprenda de que instituciones que, en principio son privadas, defiendan intereses políticos. Al PSOE no le interesa que salga adelante un Plan General sostenible y está utilizando todos los medios para frenarlo. Queremos sacarlo adelante o, al menos, dejarlo encaminado para que los vecinos de Llanes tengan un planeamiento digno con la sostenibilidad como base y que los lugareños participen y tengan conocimiento del documento. Busca preservar el entorno, que respete a los habitantes y no mate el alma de concejo. Eso es algo que temen aquellos que quisieron hacer de Llanes un Marina d'Or-Ciudad de Vacaciones. Si luego algun partido lo quiere echar para atrás, tendrá que justificar por qué lo hace.

Hace unas jornadas recibieron la petición del Kaype por la que reclama al Ayuntamiento 18 millones por la demolición de unas obras liegales para las que se les concedió licencia. ¿Qué le parece esta petición?

Cuando llegue el momento se iniciará una batalla jurídica en defensa de los llaniscos, que no se merecen la quiebra de su ayuntamiento y de sus servicios, porque ellos no fueron los culpables. En el Kaype hay que pedir explicaciones a quienes dieron las licencias y no pararon las obras ante las advertencias de la CUOTA y de asociaciones. Pido a los legisladores que hagan algún mecanismo para que municipios como este no puedan verse en la quiebra total de los servicios a la gente por casos como este en el que hay fallos administrativos, aunque en el Kaype creo que hubo algo más que fallos administrativos.

¿Se sabe cuándo van a poder llevarse a Pleno los presupuestos municipales que está elaborando una empresa externa?

El que el interventor se niegue a realizar lo que hizo durante 26 años es una prueba del boicot que estamos sufriendo por parte de determinados pilares de la Administración, que deberían responder solamente ante los ciudadanos y no a los políticos de turno que estemos en cada momento. Se ha trabajado para hacer unos presupuestos dignos e incrementar determinadas partidas. Si en breve las cuentas no están tendré que asumir el tema como algo personal.

¿Van a incluir alguna novedad con respecto a las anteriores?

Queremos aumentar las partidas de la limpieza de pueblos, de obras de mejora en el Medio Rural y de Cultura para dar a Llanes un programa cultural como merece.

La pasada semana tuvo lugar una comisión de investigación para abordar la problemática existente en la Policía Local, reavivada el pasado otoño, y a la que no asistieron más de la mitad de los convocados. ¿Ha sido útil esa comisión?

Tanto de las asistencias como los silencios se sacan conclusiones importantes. La reestructuración de la Policía Local de Llanes y la implementación de la plantilla es algo que se debe abordar, le pese a quien le pese.

¿Y cómo va a ser esa reestructuración y a quién va a afectar?

Se realizará para tener una plantilla más amplia, regenerada y con todos los agentes con su plaza en propiedad, no como sucede ahora.

En el 2016 anunció que el Ayuntamiento abrirá la convocatoria para más de 40 plazas de empleo público. ¿Hay alguna novedad sobre ella?

Es que es una barbaridad que haya 40 trabajadores interinos en un Ayuntamiento, algunos de ellos desde hace 15 años. Está la cuestión en la mesa del vicesecretario. En su momento el secretario y el interventor impidieron sacar esas plazas. Ahora, con la Ley de Presupuestos del Estado que se va a aprobar creo que no van a poder impedirlo.

Se cumple ahora el ecuador de su mandato. ¿Cómo valora estos dos años?

Lo principal ha sido la gestión económica eficaz y austera que hemos hecho. Años atrás el gasto en este ayuntamiento superaban los ingresos y se suplía con créditos. Entre 2015 y 2016 hemos ahorrado más de 2 millones de euros. No falta ningún servicio público y se están revisando los contratos a la baja de la luz y limpieza. Es un éxito de gestión que no creo que se encuentre en otros ayuntamientos. A 31 de diciembre de este año podríamos amortizar 3,4 millones de euros. Si nos permitiesen utilizar además el remanente de tesorería podríamos reducir la deuda de los 7 millones con los que llegamos a apenas 2. Si no estuviésemos pendientes de las indemnizaciones podríamos acabar la legislatura sin deuda municipal.

¿Y de ese dinero que están consiguiendo ahorrar se va a destinar una parte a inversión?

Pagamos un millón de euros de amortización de créditos e intereses. En cuanto nos lo quitemos tendremos un millón de euros más para inversión que queremos destinar a obras financieramente sostenibles. Conmigo al frente el Ayuntamiento ha conseguido un remanente que es un éxito y se puede comparar con cualquier consistorio de España. Eso es lo que la gente nos pedía y es una oposición frontal a lo que se hacía antes. La contención del gasto es algo que mi agrupación y yo tenemos como bandera.

Destacan también de que se han recuperado los concejos públicos.

En estos dos años se han hecho más concejos públicos que en los ocho anteriores. La gente de los pueblos tuvo a sus representante en frente y sus opiniones están siendo tenidas en cuenta.

En algunos de estos concejos se abordado y rechazado la propuesta para dotar a Llanes de una playa para perros. ¿Mantienen esta iniciativa?

Esta cuestión está chocando frontalmente con algo fundamental para nosotros como es la participación en los concejos públicos. Pero también existe una demanda en aumento de viajar con mascotas. Debemos pensar también en la economía del concejo y la modernidad. Es una cuestión que hay que abordar desde otra perspectiva.

Otro de sus objetivos al llegar al gobierno era impulsar la transparencia en el Ayuntamiento. ¿Se ha logrado?

Cuando iniciamos la legislatura cumplíamos 8 de los 80 indicadores de transparencia. Ahora nos acercamos a 70. En la web municipal se pueden consultar las dietas, los sueldos, las declaraciones de bienes, las subvenciones, las sentencias, si se pagan productividades... Es algo que va a quedar para el futuro y quien venga deberá hacerlo.