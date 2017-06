«Tuve mala suerte. Un día pasa y me tocó»

Más tranquilo se encuentra ya Antonio José Mori Cuesta, el guarda de los cotos de La Parraguesa en los concejos de Cangas de Onís y de Parres que el pasado jueves fue herido de gravedad por un jabalí. 'Cuco', como se le conoce popularmente, evoluciona bien del tremendo corte de 15 centímetros de largo y varios de profundidad que le produjo el verraco de 70 kilos en el muslo izquierdo. El colmillo del suido a punto estuvo de seccionarle la femoral.

Por suerte aquello ya pasó y 'Cuco' recupera fuerzas paulatinamente en el hospital de Arriondas en compañía de familiares y amigos que acuden a visitarle. Ayer tocaba revisar la herida por parte de los doctores y el resultado fue satisfactorio. «Está curando bien. Ya me han quitado el drenaje y, al menos por el momento, no está infectada», explica desde su habitación del Grande Covián, una estancia donde aún deberá permanecer cerca de una semana ingresado si no surge ninguna complicación.

Y es que la herida que ha sufrido este guarda en el muslo es casi más propia de un torero. El colmillo del jabalí provocó un importante destrozo muscular en su pierna que va a necesitar tiempo para recuperarse. Aunque 'Cuco' ya ha empezado a caminar con la ayuda de unas muletas, «los médicos me han dicho que evite apoyar la pierna para que vaya curando poco a poco este desgarro».

Mori Cuesta califica lo sucedido en la mañana del jueves de un accidente. Un hecho puntual. «Un día pasa y me tocó», indica. No es tan poco habitual que los jabalíes hieran a cazadores, existen casos, aunque no suelen provocar lesiones tan graves como la de 'Cuco'. En un primer momento las personas que estaban con el guarda, cuando el suido herido por el disparo de un cazador lo embistió y tiró al suelo para luego clavarle los colmillos, se asustaron al ver la gran cantidad de sangre que salía de la herida. «El perro no lo indicó bien y salió muy rápido. Se me echó encima y no pude esquivarlo. Tuve mala suerte», recuerda. Por suerte consiguieron parar la hemorragia gracias a las indicaciones de una médico del 112.

Precisamente el desangrarse es el gran peligro en estos accidentes de caza, algo que ya le sucedió a un cazador en el municipio de Laza, en Orense, en el otoño de 2015. Aunque pidió auxilio cuando llegaron los servicios de emergencia lo encontraron en parada cardiaca y no lograron reanimarle.

Lo que no descarta el guarda es que cualquier día un jabalí acabe «dando un susto» en ciudades como Oviedo, donde los gorrinos se están acostumbrando a alimentarse de la comida que les dejan algunos vecinos. «Ellos son salvajes, pero si les siguen dando de comer acabarán en la puerta de la casa de alguno. Y cualquier día puede haber un susto si un jabalí de estos se siente acorralado y decide ponerse a encarar de frente», advierte.

'Cuco' no percibe que haya más jabalíes en los montes de Cangas de Onís y Parres en los últimos años, pero tampoco menos. Y eso que en los cotos que gestiona La Parraguesa abaten una media de 400 suidos por temporada.