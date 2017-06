El PSOE, dispuesto a negociar con Foro una moción de censura en Llanes

El tiempo de Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) como regidor llanisco podría tener los días contados cuando apenas ha superado el ecuador de la legislatura. Si en los últimos días el enfrentamiento entre los distintos grupos políticos que conforman el cuatripartito se hacía manifiesto a base de comunicados y acusaciones cruzadas, ayer el portavoz del grupo municipal socialista, José Herrero, terminaba de poner la puntilla aseverando que su agrupación estaría «dispuesta a sentarse y negociar con Foro o con quien fuese menester» una posible moción de censura.

Eso sí, «siempre que fuesen ellos quienes den el paso. A día de hoy no nos planteamos presentar nosotros una moción, pues estamos ante un problema que generaron quienes pusieron a Riestra de alcalde pese a tener solo dos concejales de los diecisiete que conforman la corporación llanisca y ellos son quienes deben solucionarlo», apuntaba el edil socialista a EL COMERCIO. Su grupo, agregó, pasó a formar parte de la oposición «por la lógica aritmética que se impuso hace dos años. En esa función estamos y, a partir de ahí, que el PSOE pase a otra posición dependerá, evidentemente, de lo que sean capaces de hacer los partidos que forman parte del gobierno», indicó.

Herrero quiso, eso sí, dejar claro que «hasta el momento no hubo ninguna negociación ni conversación en este sentido, pese a que el alcalde insista en pensar que en todo lo que sucede en Llanes está el PSOE detrás». En caso de producirse dichos contactos, agregó, «las decisiones se tomarían en el seno del partido del que formamos parte, y no en el grupo municipal».

«El grado de enfrentamiento es tal, que la herida tiene difícil sutura»

«Llanes no puede ser gobernado a golpe de comunicado en redes sociales o medios»

Sea como sea, el portavoz municipal socialista insistió en que la situación que actualmente se vive en el seno del equipo de gobierno «es insostenible. El grado enfrentamiento entre los diferentes grupos llegó a tal nivel que, por mucho que la quieran parchear, la herida tiene difícil sutura. Es tan profunda que en cualquier momento puede saltar por los aires el cosido», manifestó, y recalcó que «Llanes no puede ser gobernado a golpe de comunicado en redes sociales o medios de comunicación. El concejo necesita un alcalde que tenga un proyecto político, lo lidere y sea capaz de aglutinar en torno a él la acción del gobierno, no concejales que funcionen de forma autónoma, como si de un reino de taifas se tratase, pensando en sacar provecho para su formación política y no en los vecinos», criticó.

El edil afirmó, asimismo, que lo que está sucediendo hoy es algo que desde su partido ya habían pronosticado. «Un gobierno sustentado solo en quitar al PSOE no puede funcionar, pues está conformado por partidos de ideologías y formas de entender la política diferentes. Eso tarde o temprano tenía que salir a la luz y sumir al concejo en esta dejadez».

«Irrelevantes en Asturias»

Y es que, para Herrero, el cuatripartito ha conseguido que «el Ayuntamiento de Llanes haya perdido no solo protagonismo a nivel local, con un descontento grande y creciente entre los vecinos, sino la relevancia que siempre tuvo a nivel comarcal, siendo el concejo de referencia en el Oriente a todos los niveles. Perdimos también la importancia que teníamos en el panorama político regional, ahora somos irrelevantes en Asturias», lamentó.

Esta situación «nefastas», apostilló, «es retornable si quienes colocaron al alcalde son capaces de tomar decisiones. El PSOE estará ahí para colaborar con el objetivo de cambiar el rumbo político».