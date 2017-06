«Riestra no confía en el equipo de Foro y eso nos obliga a tomar una decisión»

Hace nueve meses comenzaron los problemas en el seno del equipo de gobierno llanisco tras la negativa de Vecinos por Llanes a llevar a pleno unos presupuestos que sus socios de gobierno de Foro y PP le obligaron a presentar. Nueve meses después la crisis en el ejecutivo local se ha reavivado y tiene difícil solución. Marián García de la Llana, presidenta de Foro y teniente de alcalde en este ayuntamiento, analiza la postura de su partido, el de mayor peso en el ejecutivo local con cuatro ediles, tras los últimos acontecimientos.

Ya no se puede no hablar de que no hay crisis en el gobierno local.

Nunca nos gustó hablar de crisis, sin embargo el comunicado de Vecinos por Llanes nos ponen a Foro y a mí a los pies de los pies de los caballos y vamos a tener que actuar. Hablan de hechos que, o no son ciertos o están sesgados con interpretaciones interesadas.

«Por responsabilidad no puedes romper el pacto así como así porque dejas el Consistorio en malas condiciones»

Parece que esta nueva polémica ha surgido tras emitir Foro un comunicado en el que se desmarcaba de la decisión de recurrir el archivo de dos denuncias contra ediles del PSOE.

El alcalde sabía que estábamos en contra de que se recurriese la denuncia a Herrero por el tema de la luz por la vía penal y también que íbamos a mandar un comunicado. Era una decisión de la comisión directiva de Foro Llanes. Podía haber puesto el recurso por la contencioso administrativo y no por la penal. Fue una decisión personal del alcalde.

Tras los últimos cruces de comunicados, ¿van a tomar alguna decisión al respecto?

El ambiente en el gobierno es tenso. El alcalde está trabajando con un equipo, el de Foro, en el que no tiene confianza y nos obligan a tomar una decisión. Es curioso porque hace unos días tuvimos una reunión todos los ediles del gobierno y un concejal de Foro planteó que había que cambiar las cosas y analizar cómo podíamos llegar al final de la legislatura todos juntos. Eso deja patente que la postura de Foro no es la que nos obliga a tomar con sus declaraciones.

¿Valoran abandonar el gobierno local entonces?

Es un tema serio del que no prefiero hablar. Son decisiones muy importantes que no se pueden tomar alegremente. Hay que meditarlo y ver si se pueden arreglar las cosas. Tenemos un porcentaje muy alto de concejales en el equipo de gobierno y algo tendremos que decir, pero todavía no tenemos decidido qué vamos a hacer. Hay que pensarlo mucho, analizar todas las posibilidades a nuestro alcancen y decidir cuál es la mejor para Llanes. Es una decisión que debe tomar la directiva de Foro.

¿Se pueden arreglar las cosas?

La solución está en manos del alcalde, pero .ucho tendría que cambiar al situación para reconducirla. Nosotros no vamos a cambiar la postura y, si le molesta, es algo que no se puede reconducir. No puede intentar manejar un partido que no es el suyo.

Si no se acercan posturas entre Vecinos y Foro, ¿pueden aguantar así el resto del mandato?

Por responsabilidad no puedes romper el pacto de gobierno así como así porque dejas el ayuntamiento en malas condiciones. Hay que analizar las posibilidades. La gente en la calle me transmite que las cosas no se están haciendo como deberían. No trasladamos ni tranquilidad, ni equilibrio, ni estabilidad.

El enfrentamiento parece que es con Enrique Riestra. ¿Una de las opciones que barajan es que la Alcaldía cambie de persona?

Esa es una opción, pero debemos analizar si la solución es mejor o peor para Llanes.

¿Y qué opina del PP? Emitieron el lunes un comunicado criticando la actuación del alcalde.

Creo que el PP ve la parte dura de lo que ha sucedido y nos apoya.