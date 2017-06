En defensa de sus tradiciones

Inoportuna. Así es como definen los presidentes de las comisiones de festejos de Balmori, Puertas de Vidiago y Villa de Caldueño al Festival Rociero que tendrá lugar del 22 al 25 de junio en La Portilla, Llanes. Una fecha que coincide con las tradicionales celebraciones de San Juan de estas localidades del municipio llanisco. Entre las tres comisiones han organizado su propio «boicot» al Festival Rociero con la creación de pegatinas que rezan: «Yo defiendo nuestras tradiciones. Así que por San Juan, no me busques en el Rocío que estaré en: Balmori».

«El problema no es la fiesta en sí, sino la fecha. No entendemos que el Ayuntamiento no haya defendido más los festejos de toda la vida ante las nuevas iniciativas», explica Juan Galguera Pérez, presidente de la comisión de fiestas de Balmori. «Desde mayo hasta el 14 de junio, aproximadamente, hay muchos fines de semana libres para haber disfrutado del Festival Rociero», apunta Galguera, quien considera que «Balmori se verá muy afectado» porque prevén una asistencia menor a la de años anteriores.

Además, critica la actitud del Consistorio de Llanes. Asegura que «hicieron oídos sordos» y que se basan en que «la fiesta es legal y no hay nada que puedan hacer». Sin embargo, Galguera considera que «si esto le hubiera sucedido con las fiestas de Posada o de Llanes se habría puesto el grito en el cielo» al tratarse de poblaciones más grandes y con más asistencia. «Insistimos en que todas las nuevas iniciativas son bienvenidas, pero sin pisar las tradiciones», señala en apoyo a Balmori José Luis Pérez Palacios de la comisión de Puertas de Vidiago.

El organizador del Festival Rociero asegura que se trata de un «atractivo turístico»

«Cada uno, a lo suyo»

El organizador del Festival Rociero, Silverio Sánchez, se niega a «entrar en polémicas» y asegura que las críticas «no hacen otra cosa que publicitar nuestra fiesta». Sánchez afirma que «cada uno debe celebrar lo suyo» y considera que no tienen por qué estar reñidas las tradiciones con las ofertas de ocio nuevas.

«Vendrá gente de fuera de Asturias. Esto es un atractivo turístico», defiende el organizador, quien se muestra feliz tras el donativo de una Virgen del Rocío por parte de Paco Gómez y Sebastián Garrido que acudirán a la fiesta el próximo fin de semana. «Esperamos darle continuidad al evento», concluye Sánchez.