«Foro y PP están tensando mucho la cuerda», advierte IU

Desde Izquierda Unida consideran que el actual enfrentamiento entre socios del gobierno son consecuencia de la «falta de madurez política» de los portavoces de las principales agrupaciones del ejecutivo. «No es nada que no fuera predecible. Lo considero más postureo y fuegos de artificio que otra cosa», apunta Ardines, quien añade que «tal y como veo las cosas el objetivo principal por el que se está en política es para servir a los vecinos y no para mirar por los partidos de cada uno». «Los vecinos no se merecen esto. Se merecen que resolvamos sus problemas, no que se haga el payaso», recalca.

El de IU, que apoya al ejecutivo local y ocupa las concejalías de Playas, Personal y Medio Rural, aunque no forma parte del pacto de gobierno, añade que Foro, PP y Vecinos «están condenados a entenderse y el que no esté a gusto que presente una moción de censura», a lo que recordó que para que ésta salga adelante necesita de mayoría absoluta. De hecho tiene serias dudas sobre que la FSA se permita al PSOE de Llanes llegar a un acuerdo con Foro o PP.

Ardines advirtió a sus colegas en el gobierno de Llanes que «desde Foro y PP están tensando mucho la cuerda y puede pasar ya cualquier cosa». «Esto no es un problema de ideologías, es de personas y las heridas van a quedar ahí», indica. Además considera que este cruce de comunicados y críticas entre los socios de gobierno de estos últimos días lo que consigue es «dar una imagen penosa» del gobierno local y tapar algunos de los logros que ha conseguido el ejecutivo en estos dos años como es el de reducir la deuda municipal en dos millones de euros, «pero es algo que no se ve por un problema de egos».